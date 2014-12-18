Yıldırım Demirören: Federasyon başkanlığına yeniden aday olacağım

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, federasyon başkanlığına tekrar aday olacağını açıkladı. Hakem hataları konusunda kulüp başkanları ve yöneticilerinin tarzını eleştiren Demirören, "Biz eleştiri olmasın demiyoruz, tabii ki eleştiri olacak ama 'duyum aldım' diyerek insanları zan altında bırakamazsınız" dedi.

Ocak ayının ilk haftasında yapılacak basın toplantısıyla önümüzdeki sezon için uygulanacak yabancı oyuncu kuralını açıklayacaklarını da belirten Demirören, "Yabancı oyuncuda ülkesinin milli takımında oynaması kriteri koyarsanız Melo gibi kaliteli oyuncular Türkiye'ye gelemez" dedi. Volkan Demirel'in Kazakistan maçında küfürler nedeniyle sahayı terk etmesine de değinen Demirören, taraftarların küfür etmelerini felaket olarak nitelendirirken Volkan Demirel'in yaptığını da yanlış bulduğunu söyledi.

NTV Spor'da %100 Futbol programına katılan Demirören, Milli Takımın başarısızlığına ilişkin “Maalesef istediğimiz yerde değiliz. Bunun için başarılıyız deme şansımız yok. Seyircimiz gole göre tezahürat yaptığı için ileriyi düşünemedik. Fatih Hoca’yla uzun vadeli bir sözleşme yaptık. Kalıcı başarılar kazanmak isteyen bir takım istiyoruz. Şimdi futbolumuzun gerçeklerini konuşmamız lazım. Takımlarımızın performansları çok iyiydi de Milli Takım mı kötüydü. Tam aksine Milli Takım'da çok daha iyiler. Milli Takım, Hollanda’ya tabii ki yenilebilir.

Avrupa Şampiyonası için şansımız elbette var. Maalesef grupta istediğimiz yerde değiliz. Oyuncuyu biz mi seçiyoruz. Milli Takım teknik kadrosu ligde en iyi kimse onu seçiyor. Semih kalesine gol attığında ben mi suçluyum. Bu görüşleri değiştirmemiz lazım. Hiçbir kulüp veya federasyon başkanı başarısız olmak için hoca getirmez. Bizler alt yapıya önem verip uzun vadeli düşünürsek, iyi niyetli olursak bütün problemler çözülür. Artık bunlardan Türk futbolunu kurtarmamız lazım” ifadelerini kulandı.

Fatih Terim’in kalması için 5+2 yıllık sözleşme yaptıklarını söyleyen Yıldırım Demirören, “Ben de o hataları yaptım. Bizde hocanın ömrü 1.5, yönetimin ise 2 sene. Burası bir atlama yeri. Abdullah Hoca başarılıydı buraya geldi. Ancak kalıcı olmalılar. Hamza Hoca’ya 'Galatasaray’a git' dedim. Keşke kalsaydı. Tolunay Hoca da kalsaydı. Federasyonda ücret şeyi yok. Futbol için bir şeyler yapalım istiyoruz. Riva, 27 sene korkulduğu için yapılmadı. Şimdi yaşlı futbolcular için burada lokal yapıyoruz. Bunları bizim yapmamız lazım. Federasyon tarihinde amatörlere 34 milyon TL harcayan bir takımız." dedi.

Gündekin Onay’ın, “Oldu ki Biz Hollanda’ya kaybettik” ifadelerini üzerine ise Demirören, “Kaybedeceğiz... Fatih Hoca geldiği zaman Avrupa ve dünya şampiyonu olacağız demedi ki. Biz de gidemezsek ayrılırsın demedik. Kalıcı çözümler bulamazsak ilerleyemeyiz” dedi.

Hamza Hamzaoğlu’nun Galatasaray’a geçişiyle ilgili olarak da, “Bunlar normal geçişlerdir. Önce sayın Terim’i aramışlar. Terim, başkanımızdan izin alın demiş. Sayın Abdürrahim Albayrak beni aradı. Hamza hoca ertesi gün buraya geldi. Gitmek istediğini söyledi. Başarılı olacak mısın dedim. Olurum dedi. Ben de Abdürrahim Albayrak’a bu insanın kefili sensin. 3 günde mağlubiyet oldu, baskı olursa arkasında durun dedim. Hamza Hoca’yı kimseye yedirme” dedim.

Beşiktaş-Tottenham maçında tribünlerde “Yeter Yıldırım Demirören” deniliyor. Anadolu’daki maçlarda bile bu yönde tezahüratlar oluyor. Bu sizi rahatsız ediyor mu? “Semih, Brezilya maçında kalesinde atılan golden sonra da beni eleştirdiler. O maçın devre arasında yanımdaki arkadaşlara, Milli takım formasını giyip sahaya inelim dedim bakın bizi eleştiriyorlar. Bu hiç beni rahatsız etmiyior. Çalışan insan hata yapar. Çalışmayan insan eleştiri yapar. Hata yaptığımız şeyler oluyor. Her türlü eleştiriye açıığım. Yeter ki hakaret olmasın” yanıtını verdi.

“Haziran’daki seçimde aday olacak mısınız?” sorusuna “Hiç bir işi yarım bırakmadım. Yapacak o kadar çok iş var ki. Onları yarım bırakmayacağım. O yüzden yeniden aday olacağım” yanıtını vererek tekrar aday olacağını açıkladı.

"Futbola siyasi müdahele var mı?" sorusunu ise Demirören, “Hayır. Dünyanın en demokratik ülkesinde bile federasyon hükümetle ve bakanlıklarla yakın olmasını ister. Çünkü işimiz var onlarla. Onlarla diyaloğumuz olacaktır. Şu anda Türkiye’de 42’ye yakın stat yapılıyor. Bunların hepsini devlet yapıyor. Vergi oluyor, hükümete gidiyoruz. Biz hükümete gidiyoruz. Bunların düzene girmesi için spor kanunun çıkması şart. Futbolu seven hükümet başkanımız ve Cumhurbaşkanımız var. Art niyet olmazsa onlar her türlü desteği veriyorlar” diye yanıtladı.

Riva Tesisleri konusunda ise Demirören, “Burası 200 dönüm üzerine kurulmuş. Buradaki otelimiz yüzde 98 doluluk kapasitesiyle çalışıyor. Bundan önce yaptığımız seminerlerden yüzde 60 tasarruf sağladık. En iyi mali dönemi yaşıyoruz.

Buradan yaptığımız tasarruflar kulüplerimize gidiyor. Ancak kulüplerin mali yapısına çeki düzen vermezsek, maç yapacak takım bulamayacağız. Kulüplerin mali yapısını biz denetleyeceğiz. Kulüplere yaptırımlar gelecek. Kulüpler mali olarak çok tehlikeli durumdalar. Gidişat olarak çok tehlikeli gidiliyor."

Kulüplerle olan diyaloglarıyla ilgili ise Demirören, “İbrahim Kızıl, kalbi melek gibi bir insandır. Şenol Güneş gibi hocaların yaptıkları açıklamalardan dolayı Zekeriya Hoca gitti. Türk takımı bugün Yunanistan’a gidebiliyorsa, Bursa da Karabük’e gidebilir. Suni çimle de bir şey olmaz. Biz art niyetli kararlar almadık. Şenol Hoca gibi isimlerin yaptıkları açıklamalar nedeniyle bu gibi durumlar ortaya çıkıyor. Ben Bursa İnegöllüyüm. Türkiye’de kulküp, Kulüpler Birliği ve Federasyon başkanlığı yapan tek kişiyim. Bizim Bursaspor’a, Şenol Hoca’ya bir art niyetimiz neden olsun ki. Ne bir hoca, ne bir başkan bu beyanatların hiçbirini veremez. İspanya ve Hollanda da veremez. Cezalarımız yeterli değil. Talimatların çok daha sertleşmesi lazım. Bunu hep beraber yapacağıız. Kısır döngüler buralara gelmiş. Kulüpler başkanı seçecek ama art niyetli olarak kullanılabiliyor. Cezaları çok arttırdık. Ama öbür taraftan da seyircisiz maç oynanmaz diye seyirci yasağını değiştirdik. Ama adam topu taca atıyor, federasyon suçlanıyor” ifadelerini kullandı.

“18 kulübün temsilcisinden seçilen bir lig birliği söz konusu olabilir mi?” şeklindeki soruya ise Demirören, “Bu işin rüyası. Bunun Türkiye’de olabileceğine inanıyor musunuz? Keşke olsa, ama buyrun yapsınlar. Gelsinler desinler ki bunu yapıyoruz, Dükkan sizin. Futbol hepimizin, bununla yatıp kalkıyoruz. Onun için kulüp başkanları çok önemi. Futbolcu bir başkana yanlış laf söylüyor, futbolcunun başkanı onu tebrik ediyor. Bunu yapmasa futbolumuz kazanacak. Onun için geçen hafta oynanan Trabzon – Rize maçı harikaydı. Bunu artırdığımız sürece bir yere gelebiliriz. Hakem hatası tabiki olacak. Hatayı tartışalım ama hakemi tartışmayalım. Hakemler hakkında "duyum aldım" ifadelerini kaldıralım. Varsa bir şey ispatlayın. Zekeriya Hoca gibi kişileri türk futbolunda artırmamız lazım” cevabını vererek sözlerini bitirdi.