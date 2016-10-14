Yıldırım Demirören: Arda Turan'ın konuşma yeri yanlıştı

Türkiye Futbol Federasyonu Yıldırım Demirören, Arda Turan'ın Fatih Terim'le konuşması gerektiğini belirterek, "Kaptanımızın hocayla sorunu olabilir ama yerini yanlış seçti" diye konuştu.

ASpor'da soruları yanıtlayan Yıldırım Demirören şunları söyledi:



Demirören, "Ben, Milli Takım’dan 1 lira bile prim almadım" diyen Burak Yılmaz için, “Burak 467 bin lira prim aldı. Oynamadığı son 2 maçın primini almadı. Bu kadar basit. Dekontları da TFF’de." açıklamasında bulundu.

"Arda Turan yanlış yerde konuştu"

ASpor'da soruları yanıtlayan Yıldırım Demirören şunları söyledi:

"Biz bunları konuşmak istemiyoruz. Biz çok şeyi biliriz ama konuşmayız. Bugün Milli Takım’da olanlar yarın olmayabilir ya da tersi. Prim için bir kavga olmadı. Kaptanımız, hocayla konuşabilir, sorunu olabilir ama yerini yanlış seçti. Seyircilerin önünde idman sahasında. Sonra iş prime geldi. Öyle bir şey yok.

Herkesin primini ödedik. Bundan sonra katılım parası aldığımızda doğrudan giderlerse yüzde kaçı prim olarak verelim diye konuşacağız. Ama artık maç başına prim yok.



"Gruplarda 1 maç kazandık, Portekiz gruptan 3 beraberlikle çıktı, yarı finale kadar maç kazanamadılar normal sürede ama kupayı aldılar. Bize herkes ‘Şansa katıldık’ diyordu. Bizimki şanssa Portekiz’e neden kimse bir şey demedi. Turnuvaya katıldığımızda bile hemen ‘Fatih Terim şansı’ dediler."