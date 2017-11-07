Yıldırım Demirören: "İnanıyorum ki Lucescu'nun gençlik aşısı tutacak ve 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılacağız"

\"Nuri Şahin\'e teşekkürü borç biliriz\"

\"Bardak taştı ve son damla bile kalmadı\"

\"Renklerin değil, futbolun federasyonuyuz\"

Sercan SAPANATAN / İSTANBUL,(DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), giyim markası Damat ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı. İmza töreninde TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Yöneticileri, A Milli Futbol Takımı oyuncuları, teknik ekip ve ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu katıldı.

Açılış konuşmasını yapan ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, sektörde 30\'uncu yıllarını kutladıklarını belirterek yurt içi ve yurt dışındaki anlaşmalarla, spora ve sporcuya verdiğimiz değeri, TFF ile yaptığımız bu anlaşmayla bir adım öteye taşıyarak milli bir görev yapmanın gururunu yaşıyoruz. Dünya çapında markalaşmaya ve bilinilirliğimizi farklı pazarlarda yükseltmeye devam ederken, farklı ülkelerde ve farklı pazarlarda sporculara verdiğimiz desteği, Milli Takıma da vermiş olmaktan dolayı gururluyuz\" ifadelerini kullandı.

Yurt dışında birçok takıma sponsor olduklarını belirten Orakçıoğlu, \"İspanya\'da Barcelona ile Kral Kupası\'nda final oynayan Deportivo Alaves\'le bir anlaşmamız vardı. Rusya\'nın en önemli takımlarından Spartak Moskova ile de anlaşmamız vardı. Makedonya Milli Takımı\'na sponsor olurken, sosyal medyadan çok eleştiri aldık \'neden Milli Takım\'a sponsor olmuyorsunuz\' diye. Bugün bu anlaşmayla, Milli Takımımız\'a sponsor olmanın gururunu yaşıyoruz. Azerbaycan\'ın Şampiyonlar Ligi\'ne katılan Qarabağ takımının da sponsorluğunu yapıyoruz. Bu, yaptığımız işbirliklerinin bazıları. Bugünkü yapacağımız işbirliğinin gururu farklı. Yurt dışında olduğu gibi kendi ülkemizde de sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Bu anlaşmada payı çok büyük olan TFF Başkanı Yıldırım Demirören, İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu ve diğer tüm yöneticilere teşekkür ediyorum\" diyerek sözlerini tamamladı.

\"BARDAK TAŞTI VE SON DAMLA BİLE KALMADI\"

Göreve geldiklerinden bu yana sponsorluk anlaşmalarına çok önem verdiklerini söyleyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, \"Yüzde 100 Türk sermayesiyle hareket eden Damat, Milli Takımımızı giydirecek. Yeniden yapılanma sürecinde yeni yüzler göreceksiniz. Bunun yanında aramızdan ayrılan isimler de oluyor. Vedasını erken bulsak da Nuri Şahin\'e, Milli Takım\'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etmeyi borç biliyoruz. Lucescu çok kritik dönemde göreve geldi. İnanıyorum ki kendisinin gençlik aşısı tutacak ve 2020 Avrupa Şampiyonası\'na katılacağız. Günümüzde başarının anahtarı sponsor desteğidir. Özellikle futbolun can damarı sponsorların desteğini çekmemesi için ılımlı bir ortam oluşturulması gerekiyor. Acımasız rekabet bizlere saygıyı sevgiyi unutturabiliyor. Başkan ve yöneticilerin ortamı germedikleri gün hemen hemen yok gibi. Bardak taştı ve son damla bile kalmadı\" ifadelerini kullandı.

\"RENKLERİN DEĞİL, FUTBOLUN FEDERASYONUYUZ\"

Federasyon olarak toplum vicdanını yaralayan hareketlere karşı en ağır yaptırımı uyguladıklarını söyleyen Demirören, \"Geçtiğimiz dönemde neden ceza vermiyorsunuz diyenler, bu sezon bir futbolcuya 5, 6 maç ceza verildi diye cezaları eleştiriyorlar. Renklerin değil, futbolun federasyonuyuz. Kaos, suni gündem değil akıl üretelim. Başka Türkiye ve başka Türk futbolu yok. Euro 2024 adaylığımıza hız vereceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu finali alacağımıza inancımız tam. Vodafone Park\'ta oynanacak olan Süper Kupa Finali var. İstanbul\'u finaller şehri yapacağız. Ekonomisiyle, kalitesiyle, yıldızlarıyla Avrupa Süper Ligi\'ne girmeyi hak eden bir Türk futbolu var. Damat ile yaptığımız anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum\" diye konuştu.

Anlaşmanın ardından futbolcular, sahnede bulunan mankenin üzerindeki takım elbiseye imza attılar.

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