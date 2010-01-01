Yıldırım Demirören 3. kez başkanlığa seçildi

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Beşiktaş Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Yıldırım Demirören yeniden başkanlığa seçildi.



BJK Cola Turka Arena'da gerçekleştirilen genel kurulda 20 sandıkta oy verilirken, 7596 oyun 4506'sını alan Yıldırım Demirören siyah-beyazlıların 33. başkanı oldu.



2004'ten bu yana üst üste 3. kez kongreden galip ayrılan Demirören, 2013'e kadar başkanlık koltuğunda oturacak.



Demirören'in karşısına rakip olarak çıkan Murat Aksu'ya ise kongrede 2837 oy çıktı.





Aksu ve ekibi erken ayrıldı



Başkan adaylarından Murat Aksu, 13. sandık sonuçlarının belirlenmesinin ardından ekibiyle birlikte salondan ayrıldı.



Aksu ve ekibinin salondan ayrılışı sırasında, diğer başkan adayı Yıldırım Demirören'in destekçilerinin bulunduğu bölümden alkış yapıldı.



Murat Aksu, salon dışında arabasına binerken, destekçileri tarafından alkışlarla uğurlandı.





Aksu'nun oy kullandığı sandıktan Demirören çıktı



Murat Aksu'nun oy kullandığı 12 nolu sandıktan diğer başkan adayı Yıldırım Demirören'e daha fazla oy çıktı.



12. sandıkta Aksu'ya 148 oy çıkarken, Demirören ise 229 oy aldı. Demirören, oy kullandığı 4. sandıkta da 234-156 öndeydi.





"Yetmez Yıldırım Demirören"

Dinlenmek için bir süre salondan ayrılan, daha sonra saat 24.00'e doğru salona gelen Yıldırım Demirören'e destekçileri büyük sevgi gösterisinde bulundu.



Eşi Revna Demirören ile birlikte salona girişinde ayağa kalkan üyeler, ''Yetmez Yıldırım Demirören, yetmez'' diye tezahüratlar yaparken, Demirören tribünde bulunan anne ve babasının yanına giderek ellerini öptü.





Demirören 17. sandık sonunda garantiledi



Yıldırım Demirören, 17. sandık sonuçları belirlendikten sonra başkanlığı garantiledi.



17. sandık sonunda Demirören toplam 3 bin 801 oya ulaşırken, Marut Aksu ise 2 bin 384 oyda kaldı.





