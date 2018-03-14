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Dünya

Yıldırım Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü

Ali Kan / Bakü, 14 Mart (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım 6

14 Mart 2018 16:45

Ali Kan / Bakü, 14 Mart (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım 6. Küresel Bakü Forumu ziyareti öncesinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
Zagulba Cumhurbaşkanlığı Sarayında gerçekleşen görüşmede Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin çeşitli boyutları ile iki ülke arasındaki işbirliği konularının yanı sıra, Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak ilgi alanına giren uluslararası ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev\'in Başbakan Binali Yıldırım\'ı karşılaması

- İkili görüşmeden görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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