Yıldırım çarpan oğlunu kurtarmak için toprağa gömdü

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ARDAHAN\'ın Çıldır İlçesi\'ne bağlı Kenarbelli Köyü\'nde çoban Yılmaz Yıldırım\'ın oğlu, 11 yaşındaki Murat\'a yıldırım isabet etti. Yaralanan oğlunu vücudundaki elektriğin boşalması için toprağa gömen Yılmaz Yıldırım, daha sonra onu hastaneye götürdü. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi Klinik Sorumlusu Op. Dr. Mehmet Öztürk,

\"Hastanın toprağa gömülmesi yanlıştır. Böyle bir uygulama yok\" dedi.

Iğdır\'ın Erhacı Köyü\'nde oturan, evli ve 5 çocuk babası 30 yaşındaki Yılmaz Yıldırım çobanlık yapmak için ailesi ile birlikte Ardahan\'ın Çıldır İlçesi\'ne bağlı Kenarbelli Köyü\'ne gitti. Köyün yaylasında sürü otlatan Yılmaz Yıldırım\'a çocukları Murat ile 9 yaşındaki Berat, demlik içerisinde çay götürdü. Burada babaları ile birlikte bir süre duran çocuklar daha sonra köye doğru yola çıktı. Babalarından yaklaşık 100 metre uzaklaşan çocukların üzerine yıldırım düştü. Ağabeyi Murat yaralanıp bayılırken, küçük kardeşi Berat olaydan yara almada kurtuldu. Yaşadığı şoku atlatan Berat koyarak gittiği babasına durumu anlattı. Yanına gittiğinde Murat Yıldırım\'ı baygın halde bulan baba vücudundaki elektriği boşaltacağını düşünerek oğlunu toprağa gömdü. Toprakta bir süre kalan oğlunun kendine geldiğini belirten babası onu hemen Ardahan Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Buradaki ilk müdahale ardından Murat Yıldırım Erzurum\'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi Yoğun Bakım Ünitesi\'nde tedavi altına alındı. Vücudunda yanıklar bulunduğunu ancak sağlık durumu iyi olduğunu söyleyen baba Yılmaz Yıldırım şunları söyledi:

\"Hayvanları otlatırken iki oğlum bana çay getirdi. Bir süre yanımda durduktan sonra havanın kapandığını görünce gitmelerini istedim. Bir sür sonra yıldırım düştüğünü gördüm. Aradan birkaç dakika geçtikten sonra oğlum Berat yanıma gelip, \'Baba ağabeyimin üzerine yıldırım düştü\' dedi. Can havli ile koşarak oğlumun yanına gittim. Bayılmıştı. Vücudundaki eletriği boşaltmak için toprağa gömdüm ve elimle masaj yaptım. Bu sırada kendine geldi. Hemen hastaneye götürdüm. Çok şükür sağlık durumu her geçen gün iyiye doğru gidiyor. Yakında taburcu olacak.\"

Olayları tam hatırlayamadığını söyleyen Murat Yıldırım ise \"Babamdan ayrılmış köye gidiyorduk. Sadece bir ışık gördüm. Sonra neler oldu hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığımda ambulanstaydım\" diye konuştu.

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi Klinik Sorumlusu Op. Dr. Mehmet Öztürk şunları söyledi:

\"Hastanın toprağa gömülmesi yanlıştır. Böyle bir uygulama yok. Hastamız geldiğinde şuru açıktı. Yıldırım çarpması kısa süreli alışılmadık derecede yüksek voltaj akımıdır. Anlık bir olaydır. Oluşan akım birkaç milyon volttan bir milyar volta kadar yükselmektedir. İyi olan şudur ki akım vücudun içerisinden değil de hemen yan tarafından akmaktadır. İçerisinden akış olmadığı için yüzde 65 oranında sağ kalmaktadır. En sık ölüm sebebi kalbin ve solunum durmasıdır. Kaslarda nekroz kalp yırtılması oluşabilir. Hastalarda gözle alakalı sıkıntılar oluşabilir. Şu anda hastanın durumu iyi. Burada asıl önemli olan yıldırım çarpması esnasında kalp yırtılması, akciğer sıkıntılarının oluşmamasıdır. Çocuğumuzun takip ve tedavisini yapıyoruz. Yaraları ikinici derecededir. Yoğun bakımdan çıkardık. Kalbi ile akalı bir sıkıntı gözükmüyor. Yakın zamanda edeceğiz. \"



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