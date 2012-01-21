-Yıldırım: ''Boğaziçi Köprüsü'ne bakım yapılacak'' İZMİR (A.A) - 21.01.2012 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Boğazici Köprüsü'nün 2013 yılında bakıma alınacağını, bu çalışmalar sırasında alınacak tedbirlerle halkın mağdur edilmeyeceğini belirterek, ''2013 yılı itibariyle İstanbul Boğaziçi Köprüsü 40 yaşını doldurmuş olacak. Dolayısıyla büyük bakımı söz konusu. Telaşa gerek yok'' dedi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile birlikte İzmir'deki toplu açılış ve temel atma törenleri için Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezine gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binalı Yıldırım, gazetecilerin Boğaz Köprüsü'nün bakım planlaması ile İstanbul trafiğin bu süreçte nasıl düzenleneceğine yönelik sorularını yanıtladı. Köprülerin de yaşlandığını, insanlar ve araçlar gibi bakıma ihtiyacı olduğunu dile getiren Yıldırım, bu kapsamda Boğaziçi Köprüsü'nün gelecek yıl 40. yılında büyük bir bakıma alınacağını belirtti. Yıldırım, köprünün bakıma alınmasının periyodik bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Araçların nasıl ki bin, 10 bin, 30 bin ve 100 bin kilometre saatlik bakıma ihtiyacı varsa, köprünün de küçük, büyük bakım periyoduna ihtiyacı var. Bu çerçevede 2013 yılı itibariyle İstanbul Boğaziçi Köprüsü, yani birinci köprü 40 yaşını doldurmuş olacak. Dolayısıyla büyük bakımı söz konusu. Telaşa gerek yok. İstanbullular mağdur olmayacak. Gereken tedbirler neyse alınarak bakımı gerçekleştireceğiz.'' Bakım çalışmaları sırasında İstanbul trafiğine nasıl bir çözüm bulunacağına yönelik soru üzerine de Yıldırım, şunları söyledi: ''Trafik zaten İstanbul'da bir numaralı sorun. Köprü bakıma alınsa da alınmasa da bugün itibariyle birinci köprüden 200 bin, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 250 bin araç geçiyor. Kapasitesinin üzerinde çalışıyor. Bakım esnasında mağduriyet yaşanamaması için ona göre planlama yapılacak. Trafiği en az etkiyecek tarzda bir bakım programı gerçekleştirilecek. Endişeye gerek yok.'' -Kocaoğlu'nun yargılanması- Bakan Yıldırım, gazetecilerin İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma sonucunda açılan ve Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da sanıklar arasında yer aldığı davaya ilişkin soruları üzerine de Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna işaret etti. Bir süreden bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik devam eden soruşturmalar ve incelemelerin bulunduğunu, nihayet konunun iddia safhasından yargılama safhasına geçildiğini ifade eden Yıldırım, ''Bir İzmirli, İzmir milletvekili olarak öyle veya böyle bir şekilde mahkemeyi etkilemekten vazgeçip, herkesin yargıya şu çağrıyı yapması lazım; Bir an önce bu işler görülsün, uzamasın, İzmir'in üzerindeki bu şaibeler de kalksın'' diye konuştu. Yıldırım, gazetecilere açıklamaları sırasında yanına gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu işaret ederek, bir mesajı olup olmadığını sormaları üzerine, Kocaoğlu ile el sıkışarak, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Sayın başkanımız her zaman yanımızda. Sorunumuz yok. Yargılama hızlı şekilde olmalı. Gerçekler ortaya çıkmalıdır. Bunu bekliyoruz. Biz hiçbir hüküm olmadan, kimsenin peşinen suçlu ilan edilmesini asla ve asla kabul etmiyoruz. Buna Sayın başkanımız da dahildir.'' Bakan Yıldırım ve Kocaoğlu, açıklamanın ardından törenin yapılacağı salona geçti.