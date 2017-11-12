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Dünya

Yıldırım: Biz ABD hükümeti ile muhatabız

İstanbul, 12 Kasım (DHA) – Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi’nin, öne sürdüğü Türkiye'nin darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Gülen'i İmralı'ya kaçırmak Flynn ile pazarlık yaptığı ve 15 milyon dolar teklif ettiği iddiasına cevap veren Yıldırım, “

12 Kasım 2017 16:56

İstanbul, 12 Kasım (DHA) – Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi’nin, öne sürdüğü Türkiye\'nin darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Gülen\'i İmralı\'ya kaçırmak Flynn ile pazarlık yaptığı ve 15 milyon dolar teklif ettiği iddiasına cevap veren Yıldırım, “Biz ABD hükümeti ile muhatabız” dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, Amerikan CNN televizyonunda yayınlanan, Fareed Zakaria’nın sunduğu GPS programına konuk oldu. Zakaria’nın “Trump yönetiminin, (eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı) Michael Flynn’in Türk hükümetiyle çalıştığı için, Türk hükümetine çalıştığı için Gülen’i iade edeceğini umdunuz mu?” sorusunu yanıtlayan Yıldırım, ““Biz, bunun gerçekleşeceğini beklemiştik. Ama zaman geçtikçe iadenin olacağına dair bir sinyal olmadığını gördük” dedi.
Yıldırım, Flynn’in iade konusunda Türk hükümetine herhangi vaatte bulunup bulunmadığı sorusuna, “Biz Flynn ile muhatap değiliz. Biz ABD hükümeti ile muhatabız” diyerek cevap verdi.
Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ iddialarında güçlü kanıt olmadığını söyleyen sunucuya, “Kimse ABD’ye 11 Eylül’ü El Kaide’nin yaptığına dair kanıt sormadı” cevabını verdi.

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