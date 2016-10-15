Yıldırım Beyazıt'ın resmi Londra'da 546 bin liradan satışa çıkacak

Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazıt'ın 1580 tarihli portresi 19 Ekim'de Londra'da düzenlenecek bir müzayedede 546 bin liradan satışa çıkacak.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Londra'nın önde gelen müzayede evi Sotheby's'de 19 Ekim'de gerçekleşecek 'İslam Sanatları Dünyası' isimli müzayedede, 4. Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazıt'ın resmi 546 bin liradan satışa çıkacak.

İtalya'nın önde gelen resim okulu Veronese'deki bir sanatçının, nadir yapıtlarından olan 1580 tarihli portre, Yıldırım Beyazıt'ın omzunun üzerinden arkaya bakar halde, büyük sarık ve işlemeli kaftanıyla resmediyor.

Müzayedede ayrıca, İznik çini tabakları, el yazmaları ve hat eserleri de satışa çıkacak.