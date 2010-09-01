-YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÇUBUK'TA KURULACAK ÇUBUK (A.A) - 31.08.2010 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek, Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin Çubuk'ta kurulacağını açıkladı. Halk oylaması çalışmaları kapsamında Çubuk'ta esnafı ziyaret eden ve vatandaşlarla sohbet eden İpek, AK Parti ilçe teşkilatının verdiği iftar yemeğine katıldı. Yemekte AA muhabirinin sorularını yanıtlayan İpek, Çubuk'ta üniversite kurulması konusunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da talimat verdiğini ifade etti. 7 ilde kurulacak üniversitelerden birinin de Ankara'da kurulması kararı alındığını, konunun TBMM'de de görüşüldüğünü belirten İpek, Ankara'da kurulacak beşinci devlet üniversitesinin isminin Yıldırım Beyazıt Üniversitesi olacağını söyledi. İpek, şu bilgiyi verdi: ''Tabii ki üniversite kurulduktan sonra bir kişi görevlendirilecek ve rektör olarak atanacak. Bu konuda da yer tahsisi yapılacak. Bu konu ile ilgili bir hayli gayret ve yarış vardı. Konu önceki gün AK Parti Ankara il teşkilatının verdiği yemekte Başbakanımızın da olduğu masada yine gündeme geldi ve konuşuldu. Havalimanına, Ankara'ya yakın olması, alt yapısının hazır olması gibi nedenlerle en uygun, en olumlu yerin Çubuk olacağı konusu da masada konuşuldu. Başbakanımız da çalışmaların bu yöne doğru yönlendirilmesinin doğru olacağını söyledi.'' Çubuk Belediye Başkanı Lokman Özden de Sincan'da yapılan Ankara mitinginden sonra AK Parti Ankara il teşkilatının yemeğinde yapılan istişare toplantısında bu konunun gündeme geldiğini söyledi. Özden, şöyle konuştu: ''Biz duyduğumuz günden bu yana bayram yaşıyoruz. Bizim için bu bayram çifte bayram değil, üçlü bayram oldu. Bize verilen bu müjde ilçemizin sosyo ekonomik yapısını değiştirecek bir müjde.''