T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yıldırım Belediyesi'nin 3 projesi Sign Of City Awards 2017 finalisti oldu

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- HÜRRİYET Gazetesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen Sign Of Cirty Awards 2017 finalist projeleri belirlendi

14 Kasım 2017 15:03

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- HÜRRİYET Gazetesi\'nin öncülüğünde gerçekleştirilen Sign Of Cirty Awards 2017 finalist projeleri belirlendi. Eleme aşamalarından geçen Yıldırım Belediyesi\'ne ait 3 proje, 3 ayrı dalda finalist projeler arasında yer aldı.
Hürriyet Gazetesi\'nin öncülüğünde ve Lineadecor proje ortaklığında gerçekleştirilen Sign of the City Awards (SotOTCCA) gayrimenkul yarışmasının finalist projeleri belirlendi. 5 ana kategorideki 24 ödül başlığı altında incelenen projeler arasında Yıldırım Belediyesine ait 3 proje finale katılmaya hak kazandı. 3 ayrı başlıkta toplamda 5 kez yer bulan projeler hakkında DHA muhabirine bilgi veren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, en çok çabayı projelerin özgünlüğü konusunda harcadıkları belirtti. Yıldırım bölgesine yeni ve kaliteli bir yaşam tarzı getirmek için projeler geliştirdiklerini belirten Başkan Edebali, finale kalan projelerle gurur duyduklarını, özgün düşüncelerle yapılan tasarımların gayrimenkul sektörünün öncüleri tarafından fark edilmiş ve değer verilmiş olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Sign Of City\'de yer alan projeler ise; En İyi Hizmet Yapıları kategorisinin En iyi Sosyo-Kültürel Yapı başlığında Arabayatağı Pazaryeri ve Bursa Anıt-Savaş Müzesi, Kent ve Mimarlık Kategorisi En İyi Kamusal Mimari Tasarım başlığında Arabayatağı Pazaryeri ve Bursa Anıt-Savaş Müzesi, aynı kategoride En İyi Kentsel Tasarım Başlığında ise, Sular Vadisi oldu.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Enver Fatih TIKIRBURSA DHA HÜRRİYET GazetesiSign Of Cirty AwardsElemeYıldırım BelediyesiHürriyet GazetesiLineadecorSignCity Awards SotOTCCAYıldırım BelediyesineDHAYıldırım Belediye BaşkanıHakkı EdebaliYıldırım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24