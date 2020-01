Yıldırım Belediyesi'nin 3 projesi Sign Of City Awards 2017 finalisti oldu

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- HÜRRİYET Gazetesi\'nin öncülüğünde gerçekleştirilen Sign Of Cirty Awards 2017 finalist projeleri belirlendi. Eleme aşamalarından geçen Yıldırım Belediyesi\'ne ait 3 proje, 3 ayrı dalda finalist projeler arasında yer aldı.

Hürriyet Gazetesi\'nin öncülüğünde ve Lineadecor proje ortaklığında gerçekleştirilen Sign of the City Awards (SotOTCCA) gayrimenkul yarışmasının finalist projeleri belirlendi. 5 ana kategorideki 24 ödül başlığı altında incelenen projeler arasında Yıldırım Belediyesine ait 3 proje finale katılmaya hak kazandı. 3 ayrı başlıkta toplamda 5 kez yer bulan projeler hakkında DHA muhabirine bilgi veren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, en çok çabayı projelerin özgünlüğü konusunda harcadıkları belirtti. Yıldırım bölgesine yeni ve kaliteli bir yaşam tarzı getirmek için projeler geliştirdiklerini belirten Başkan Edebali, finale kalan projelerle gurur duyduklarını, özgün düşüncelerle yapılan tasarımların gayrimenkul sektörünün öncüleri tarafından fark edilmiş ve değer verilmiş olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Sign Of City\'de yer alan projeler ise; En İyi Hizmet Yapıları kategorisinin En iyi Sosyo-Kültürel Yapı başlığında Arabayatağı Pazaryeri ve Bursa Anıt-Savaş Müzesi, Kent ve Mimarlık Kategorisi En İyi Kamusal Mimari Tasarım başlığında Arabayatağı Pazaryeri ve Bursa Anıt-Savaş Müzesi, aynı kategoride En İyi Kentsel Tasarım Başlığında ise, Sular Vadisi oldu.



