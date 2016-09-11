''Yıldırım, Bahçeli ve Kılıçdaroğlu arasındaki üçlü zirvede 'idamı kim anlatsın' tartışması çıktı''

Başbakan Binali Yıldırım'ın muhalefet lideriyle yaptığı son zirvede idam konusu da gündeme geldiği ileri sürüldü. Başbakan'ın ''İdam kararı Fethullah Gülen ve Abdullah Öcalan'ı etkilemez'' dediği ileri sürülen MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye ''Efendim bu süreci bilen biri olarak siz mi bir açıklama yapsanız. Ne güzel olur'' dediği iddia edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunun üzerine ''Adalet Bakanınız çıkıp anlatsın. Gündeme getiren sizsiniz'' dediği öne sürüldü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Lideri Devlet Bahçeli arasında ilginç bir ‘idam’ diyaloğu yaşandığı belirten Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın kulis haberi şöyle:

Görüşmede Bahçeli’nin, idam cezasının neden kaldırıldığını, dönemin koşulları ve AB açısından önemine değinerek detaylı bir biçimde anlattığı, “Ancak şu an idam gelse Abdullah Öcalan ve Fetullah Gülen asılacakmış gibi izlenim var, meydanların. Bu yanlış. İdam kararı bu isimleri etkilemez. MHP olarak terör suçları ve savaş halinde idam cezasını destekliyoruz” dediği ifade edildi.

Yıldırım’ın, “Vatandaşta bu izlenim sürüyor. Bir açıklama yaptım ama bu meydanları tatmin etmedi. Efendim bu süreci bilen biri olarak siz mi bir açıklama yapsanız. Ne güzel olur” diyerek Bahçeli’ye açıklama yapması önerisinde bulunduğu kaydedildi.

Kılıçdaroğlu’nun da bu konuda bir açıklama yapılacaksa hükümet yetkililerinin açıklama yapması gerektiğini ifade ettiği, “Adalet Bakanınız çıkıp anlatsın. Gündeme getiren sizsiniz. Özellikle batıda bu tartışmaların olumsuz etkileri var. Bir kopuş olarak görülüyor” ifadesini kullandığı belirtildi.

Bu görüşmeden sonraki süreçte başlayan ‘Mini Anayasa değişikliği' çalışmalarında idam konusu masaya hiç gelmedi. Hükümet kanadının yaptığı açıklamalarda da idam konusunun rafa kalkması dikkat çekti.