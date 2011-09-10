-Yıldırım: Artık 'İzmir yürü' diyoruz, yürüyecek'' İZMİR (A.A) - 10.09.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, ''İzmir'de 'Sit' deyince 'Otur' anlamı çıkıyor. Şimdi artık 'Sit'i ayağa kaldırıyoruz, 'İzmir Yürü' diyoruz, yürüyecek'' dedi. Yıldırım, Konak Pier'de, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü tarafından düzenlenen yat yarışlarının kokteylinde yaptığı konuşmada, denizciliği sevdirmenin, denizci ülke, denizci millet olmanın lafla olmadığını söyledi. Yıldırım, Türkiye'nin 2 bin 700 kilometre kara hududuna karşın 8 bin 884 kilometrelik sahil şeridine sahip olduğunu ancak bunun amatör denizcilik konusunda yeterince değerlendiremediğini ifade etti. Hükümet olarak yaptıkları çalışmalarla denizcilikte epey mesafe aldıklarını vurgulayan Yıldırım, Türkiye'nin denizcilikte kara listeden beyaz listeye geçirildiğini vurguladı. Ülkede 20 bin olan amatör denizci ehliyeti sahibi kişi sayısının 80 bine ulaştığına ancak bunun Türkiye'nin genç, dinamik nüfusu ve potansiyeli düşünüldüğünde yetersiz kaldığına değinen Yıldırım, şöyle konuştu: ''Daha yapmamız gereken çok iş var. Bunu sizlerle yapacağız. Kabotaj Bayramı'nı artık Ankara'da kutlayan ülke olmaktan çıkmamız lazım. Geçen yıllar ilk defa baraj göllerinde, Van Denizi'nde birçok yerde denizcilik etkinliği düzenledik. Bunları gelenek haline getirdik. Şu anda Anadolu'ya gönderdiğimiz tekne sayısı 40'ın üzerinde. En son İzmir'de yapılan 8 tekneyi 8 baraj gölümüze buradan gönderdik ve oralarda hizmet veriyor.'' Bakan Yıldırım, Konak Pier'e güzel bir marina yapmak istediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti: ''Akdeniz'e kıyısı olan 23 ülke var. Yat turizmine baktığınızda Fransa, İtalya, İspanya yüzde 85'ini alıyor. 1 milyona yakın tekne dolaşıyor. Türkiye yüzde 5'ini bile alamıyor. Akdeniz'in en uzun sahil şeridine sahip ülkelerinden bir tanesi maalesef burada hak ettiğini alamıyor. 9 bin yat bağlama konaklama tesisini 17 bine çıkardık. 2023 hedefimiz 50 bin yat kapasitesine ulaşmak. İzmir'de sadece burası değil buna ilaveten 3 tane daha marina yapacağız. Bir tane körfezin karşısına, bir tane Çeşme'ye bir tane de kuzeye yapacağız. Şimdi adım adım yapacağız ama burada biraz problem var. Problem şu, 'Sit'... 'Sit' deyince İzmir'de 'Otur' anlamı çıkıyor. Şimdi artık 'Sit'i ayağa kaldırıyoruz. 'İzmir Yürü' diyoruz, yürüyecek.''