-YILDIRIM: ANKARA'DA 3 METRO HATTINI TAMAMLAYACAĞIZ ANKARA (A.A) - 19.01.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Ankara'da 3 metro hattını tamamlayacaklarını anımsatarak, ''Keçiören'i bir numaraya yazdık'' dedi. Yıldırım, Keçiören Belediyesi ile Erzincan Kemah Koçkar Köyü Derneğince Halil İbrahim Sofrasında düzenlenen yemekli toplantıya katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Ulaştırma Bakanlığının yarım kalan metro projelerini tamamlayacağını hatırlatarak, Ankara'daki projeler arasında ilk sıranın Keçiören metrosuna verilmesini istedi. Ulaştırma Bakanı Yıldırım, bu sözlere karşılık ''Başkanımız ikramda bulundu ama faturayı da önümüze koydu'' şeklinde espri yaptı. Konuşmasında Ankara'da 3 metro hattını tamamlayacaklarını anlatan Yıldırım, ''Keçiören'i bir numaraya yazdık'' diye konuştu. Hemşehrilerine Ulaştırma Bakanlığının faaliyetleri hakkında bilgi veren Yıldırım, Bakanlığının sektöre yönelik 2023 hedeflerini belirlediğini ve bu hedeflere yönelik proje ve iş planlarını yaptıklarını kaydetti. Geleneklerin, toplumların yapısında büyük önem taşıdığına işaret eden Yıldırım, Türkiye'nin geçmişten gelen değerleriyle muasır medeniyetler seviyesine ulaşmayı hedeflediğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti ve dünya tarihinde rastlanmamış kısa bir sürede önemli hizmetlere imza attıklarını belirten Yıldırım, parti farkı gözetmeksizin her yere hizmet götürdüklerini ifade etti.