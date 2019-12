-Yıldırım: Ankara ulaşımın da başkenti haline geliyor Ankara (A.A) - 13.10.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım Ankara'yı hızlı tren ağının merkezi olarak planladıklarını belirterek, '7Ankara sadece başkentimiz değil, ulaşımın da başkenti haline geliyor'' dedi.. Ankara'nın başkent oluşunun 88. yıl dönümü kapsamında Sheraton Otel'de resepsiyon verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve eşi Nevin Gökçek, resepsiyonda, konukları seğmen kıyafetiyle karşıladı. Bakan Şahin, resepsiyonda yaptığı konuşmada, organizasyona Ankara'nın kültürünü yansıtan, değerini ifade eden seğmen kıyafetiyle evsahipliği yapan ve böylelikle Ankara'yı her anlamda benimsediğini gösteren Melih Gökçek'e teşekkür etti. Ankara'nın başkent oluşunun siyasi anlamının çok açık ve anlaşılır olduğunu belirten Şahin, Ankara'nın başkent oluşunun aynı zamanda kültürel, ekonomik, sosyal, ulusal ve uluslararası anlamlarının da bulunduğunu söyledi. Şahin, Ankara'nın 88 yıl önce bugün başkent yapılarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerine önemli bir taş konulduğunu, devletin kuruluşunda önemli bir mesafe alındığını ifade ederek, şöyle konuştu: ''29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyet olarak adı ve rejimi ilan edilen ülkemiz Ankara merkezli, bütün illeriyle, ilçeleriyle, beldeleriyle, köyleriyle, mezralarıyla, mahalleleriyle insan olan her yeriyle, her karış toprağıyla bölünmez bir bütün ve vatan olarak kabullenildi. Misak-ı Milli sınırlarıyla belirlenmiş bu vatan toprağı 88 yıldır sevildi, sahiplenildi, benimsendi. Ankara'nın başkent oluşu sadece Ankara'yı anlamak ve sevmek değildir. Aynı zamanda Türkiye'yi sevmek, Hakkari'yi sevmek, Edirne'yi sevmektir. Bu vatanı, bu milleti, bu devleti sevmektir. Bugün Ankara'yı anmakla, Ankara'yı anlamaya çalışmakla Ankara'daki devleti, Ankara'daki milli iradeyi Ankara'daki devletin unsurlarını, gücünü ve Ankara'ya yansımış olan milli iradenin gerçeğini anlıyoruz, gerçeğini anıyoruz ve onu yaşıyoruz.'' -Ulaştırma Bakanı Yıldırım- Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da Ankara'nın İstiklal Savaşı'nın ve bağımsızlık mücadelesinin çok önemli merkezlerinden birisi olduğunu söyledi. Yıldırım, başkente hizmet etmenin çok önemli bir sorumluluk ve önemli bir görev olduğunu belirterek, şöyle devam etti: ''Muallim Naci'nin meşhur bir sözü var 'Marifet iltifata tabidir'. Alıcısı olmayan meta zayidir. Dolayısıyla bu ödüller bizim iş yapma, hizmet etme azmimizi gayretimizi artırır. Ankara'yı hızlı tren ağının merkezi olarak planladık. Bu çerçevede bildiğiniz gibi Ankara-Eskişehir ve Ankara-Konya yüksek hızlı tren hatlarını hizmete soktuk. Ayrıca Ankara-Sivas, Eskişehir-İstanbul, Bursa-Eskişehir hatlarının da inşaatları devam ediyor. Bu sene İzmir-Ankara'nın da ihalesine çıkıyoruz. 14 Aralık'ta ihale edeceğiz. Bütün bu hatlar bittiğinde Ankara'dan yola çıkan bir hemşehrimiz aynı gün içerisinde gün batmadan İstanbul'u İzmir'i dolaşıp tekrar Ankara'ya gelebilecek. Ankara sadece başkentimiz değil, ulaşımın da başkenti haline geliyor. Biliyorsunuz, Esenboğa Havaalanı adeta bir köy meydanını andırıyordu. Oraya Avrupa'nın kendi ölçeğinde en güzel havaalanını, havalimanını yaptık. Sağ olsun Başkanımız da yolu çok güzel yaptı. Adeta bir çiçek bahçesi gibi donattı. Eline sağlık. Şimdi artık metrolarda sıra. İnşallah Ankara'nın metrolarını da yapacağız. Ankara'yı bu trafik çilesinde kurtaracağız.'' -Melih Gökçek- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise Ankara'nın bugün dünya başkentlerine örnek teşkil eder hale geldiğini söyledi. CNBC-e Business Dergisi tarafından Türkiye'nin en yaşanabilir kenti olarak Ankara'nın seçilmesinin bunun en net bir göstergesi olduğunu belirten Gökçek, Avrupa Parlamentosu'ndan 8 yıl içerisinde 4 ayrı ödül alan ilin Ankara olduğunu, Ankara'nın yanı sıra Avrupa'da 4 ödül alan sadece Lahey ve Viyana'nın bulunduğunu, ancak onların bu ödülleri 25 yılda alabildiğini anlattı. Gökçek, ödüllerin bunlarla sınırlı olmadığını, Ankara'nın son yıllarda Avrupa'nın En Güzel Parkı Ödülü'ne, Kızılırmak Suyu İsale Hattı Projesi ile En İyi Uygulama Ödülü'ne, Akdeniz Parlamenterler Asamblesi tarafından Akdeniz'de Mükemmellik Ödülü'ne, HABİTAT tarafından Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulama ödüllerine da layık görüldüğünü kaydetti. Başkent Ankara'nın sporun ve tıbbın yanı sıra Hacı Bayram Camii restorasyonu gibi çalışmalarla da inanç merkezi olacağını belirten Gökçek, Ankara'yı seven ve sahiplenen herkese teşekkür etti. -''Büyük Seğmen Ödülleri''- Konuşmaların ardından ''Büyük Seğmen Ödülü''ne layık görülen kişi, kurum ve kuruluşlara ödülleri verildi. Gecede, Ankara'ya verdikleri katkıdan dolayı ''Ulaşım ödülü'' Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a, ''Bilim adamı ödülü'' Halil İnalcık'a, ''Uluslararası hassasiyet ödülü'' Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, ''Bürokrat ödülü'' TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'e, ''Eğitim ödülü'' TOBB Üniversitesi'ne, ''Kamu kurumu ödülü'' THY ve Anadolu Jet'e, ''Hayırsever ödülü'' Ülkü Ulusoy ve Orhan Elmaağaçlı'ya, ''Sağlık ödülü'' Yenimahalle Devlet Hastanesi Başhekimi Uğur Yıldız'a, ''Sanayici ödülü'' Müjdat Uslu'ya, ''Girişimci ödülü'' Halil Uyanık, Önder Bülbüloğlu ve Abdullah Değer'e, ''Yılın Medya Ödülleri'' kapsamında dergi dalında Cnbc-e Business Dergisi'ne, radyo dalında Ankara Polis Radyosu ve Radyo On'a, gazete dalında Habertürk Ankara ekine, sinema dalında ''Aşk Tesadüfleri Sever'' filminin yönetmeni Ömer Faruk Sorak'a, TV ve dizi dalında Deniz Yıldızı ekibine, sosyal medya dalında Zeki Kayahan Coşkun'a, haber programı dalında Abdullah Abdülkadiroğlu'na, yazar ödülü Hüseyin Kocabıyık'a, gazeteci ödülü Ayhan Aydemir'e, ''sanatçı ödülü'' Gülşen Kutlu'ya, ''Sporcu ödülü'' Rıza Kaya Alp, Mehmet Okur ve Caner Ekin'e ''STK ödülü'' Kimse Yok Mu Derneği ve Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı'na (HASVAK), ''Turizmci ödülü'' Nail Çimen ve Süreyya Üzmez'e, ''Marka ödülü'' Hacıbaba'ya, ''Yerel hassasiyet ödülü'' Faruk Küçük'e, ''Seğmen onur ödülü'' de Necmettin Aydıncılar'a verildi. Törene, bakanlar Şahin ve Yıldırım'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz, AK Parti Milletvekili Hakan Şükür, THY Genel Müdürü Temel Kotil, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin ve milli basketbolcu Mehmet Okur ile çok sayıda davetli katıldı. Törenin sonunda Melih Gökçek'in de eşlik ettiği halk oyunu ekibi kısa bir gösteri sundu.