Yıldırım: Anayasa değişikliğini MHP'yle yapacağız

Başbakan Binali Yıldırım Trabzon'da yaptığı konuşmada, "İnşallah MHP ile beraber Anayasa değişikliğini yapacağız ve başkanlık sistemini de hayata geçireceğiz" dedi.

Yıldırım, "MHP'yle beraber inşallah anayasa yapacağız. Başkanlık sistemini getireceğiz. Meclis'e getireceğiz. Meclis'ten sonra iş bitmiyor. Sahibine getireceğiz. Sahibi kim? Sizsiniz. Millete gelen iş yolda kalmaz" diye konuştu.

Yıldırım, aralarında Eş Başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu HDP milletvekillerinin tutuklanmasıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Ne kadar da sevenleri varmış. Bütün Avrupa ülkelerinden 'Aman o adamlara dokunmayın.' Kardeşim neye dokunmayacaksın?

Mahkeme çağırıyor, gel ifade ver. Geldin mi, ifade verdin mi, dersini aldın mı? Alacaksın. Burası hukuk devleti, Türkiye Cumhuriyeti. Burada terörün borusu ötmez, burada milletin borusu öter."

Anayasa değişikliği çalışmalarına da değinen Başbakan Yıldırım, "MHP'yle beraber inşallah anayasa yapacağız. Başkanlık Sistemini getireceğiz. Meclis'e getireceğiz. Meclis'ten sonra iş bitmiyor. Sahibine getireceğiz. Sahibi kim? Sizsiniz. Millete gelen iş yolda kalmaz. Bunu gördük" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli dün Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım'la görüşmesi sonrası Twitter hesabından açıklama yapmıştı.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) anayasa değişikliği teklifini müspet ve makul bulduklarını belirten Bahçeli, "Önümüzdeki sürecin Türkiye'deki fiili dayatmayı çözeceği ümidindeyim" ifadesini kullanmıştı.