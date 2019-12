-YILDIRIM: ALIN TERİNİN YERİNİ AKIL TERİ ALIYOR İSTANBUL (A.A) - 20.02.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye'yi bilgi toplumuna dönüştürmek için çalıştıklarını belirterek, ''Artık alın terinin yerini akıl teri alıyor. Bilgi en büyük güçtür. Bakın internetin gücü artık yönetimleri değiştiriyor, tıpkı Ortadoğu ve Afrika'da olduğu gibi'' dedi. Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfınca, The Point Otel'te düzenlenen toplantıda konuşan Yıldırım, AK Parti hükümetinin 8,5 yıldaki ulaşım ve iletişim alanındaki yatırımlarını anlattı. ''Bilgi Teknolojileri ve İletişim Sektörü'' başlıklı sunum yapan Yıldırım, Türkiye'nin dünyanın 16'ncı, Avrupa'nın 6'ncı büyük ekonomisine sahip olduğunu belirterek, Türkiye'de ulaşım ve iletişime yapılan yatırımın 92 milyar TL'yi aştığını, karayolları yatırımının bunun içinde en büyük payı alarak, 42 milyar TL'ye ulaştığını söyledi. Yıldırım, bilgi ve iletişim sektöründeki gelişimin 80'li yıllarda hız kazandığını, 90'lı yılların başında bu ilerlemenin baş döndürücü bir şekilde davam ettiğini ve internetin kullanılmaya başlandığını kaydederek, Türkiye'de internetin 1994'te kullanılmaya başlandığını ancak internetin asıl gelişiminin 2003'te gerçekleştiğini söyledi. Bugün de teknolojideki gelişmelerin baş döndürücü bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, 2003-2010 yılları arasında Türkiye'nin iletişim sektöründe elde ettiği gelişmenin çok dikkat çektiğini kaydetti. Bakan Yıldırım, telekomünikasyon sektöründeki bu gelişimin en önemli sebebinin ''serbestleşmek'' olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: ''2005 yılında Telekom'un özelleştirilmesiyle önemli bir adım atıldı. Türkiye'nin her yerinde teknolojik hizmetlerin eşit şekilde dağılmasını sağladık. Okullarda bilgi teknolojileri sistemini kurduk. Bunları 'Evrensel Hizmet Programı' kapsamında yaptık. Okullardaki bütün internet ücretlerini biz ödüyoruz. 1 milyar TL civarında bu fondan harcama yaptık. Fatih Projesi ile 620 bin dersliği ve 40 bin okulu tamamen akıllı sınıf haline getiriyoruz. Bu sistemle derslerin interaktif bir şekilde yapılmasını sağlayacağız. Bu proje Türkiye için hayati öneme sahiptir. Türkiye'yi bilgi toplumuna dönüştürmek için çalışıyoruz. Artık alın terinin yerini akıl teri alıyor. Bilgi en büyük güçtür. Bakın internetin gücü artık yönetimleri değiştiriyor, tıpkı Ortadoğu ve Afrika'da olduğu gibi. Gençler internet üzerinden örgütlenebiliyor. Ve bu sanal gücün önünde kimse duramıyor. İnternetin gelişimi demek, şeffaflığın, demokrasinin gelişmesi demektir.'' Yıldırım, 2009'da başlatılan e-devlet uygulamasında her gün 25 milyon vatandaşın işlem yaptığını vurgulayarak, Türkiye'nin stratejik alanlarından birinin bilişim sektörü olduğunu söyledi. Gelecekte iletişim sektörünün daha da önem kazanacağına dikkati çeken Yıldırım, hedeflerinin toplumdaki bilgisayar okur-yazar oranını artırmak, interneti en yüksek seviyede her eve yaymak olduğunu belirtti. Bakan Yıldırım, internetin sakıncalı yanları da olduğunu vurgulayarak, bu anlamda ''Avrupa Siber Suçlar Sözleşmesi''ni imzaladıklarını, siber suçların dünyanın üzerinde çalıştığı önemli bir sorun olduğunu dile getirdi. PTT Bank'ın da tekrar canlandırıldığını anlatan Yıldırım, PTT Bank'tan ayda 24 milyon vatandaşın hizmet aldığını, birçok kurumla işbirliği anlaşması bulunan kurumun daha aktif hale geldiğini söyledi. Uydu hizmetlerine de değinen Yıldırım, yeni uydu yapımları için protokoller imzalandığını, iki uydu daha alınacağını, bir uydunun da Türkiye'de yapılacağını dile getirdi. -''DENİZCİLİĞE 2 KATRİLYON CİVARINDA YATIRIM YAPTIK''- Binali Yıldırım, denizciliğin Türkiye'nin önemli sektörlerinden biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu: ''Türkiye, son üç yılda denizcilikte beyaz listede bulunuyor. Denizciliğe 2 katrilyon civarında bir yatırım yaptık. Buna bağlı olarak Ro-Ro taşımacılığında önemli artışlar sağlandı. Yine buna paralel olarak kruvaziyer turizmi de gelişmiştir. Gemi inşa sektörünü de tüm kıyılarımıza yaymaya çalışıyoruz. Zira bu, Türkiye'nin en önemli gelişim ayaklarından birini oluşturmaktadır. Balıkçı barınakları konusunda da önemli adımlar attık. Yat turizmindeki 3.5 milyar dolarlık geliri 4 milyar dolara çıkardık. 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. 2023'te 50 bin yat kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz.'' Yıldırım, havacılıkta Türkiye'nin hem dış hem iç hatlarda çok önemli gelişmeler gösterdiğini ifade ederek, ''2010'da 103 milyon kişi uçakla seyahat ediyor hale geldi. THY, Avrupa'da 4'üncü, dünyada 11'inci sırada geliyor. 'Hava yolu halkın yolu' dedik ve bunu başardık. Her gelir grubundan vatandaşımız uçağa binebiliyor. İmtiyazlı bir alan olmaktan çıktı'' şeklinde konuştu. Demiryolları alanındaki gelişmelere de değinen Yıldırım, demiryolları konusunda önlerinde yapacak çok işleri olduğunu vurgulayarak, unutulan bir alan olan demiryollarında istenilen seviyeye gelmek için 10 yıl kesintisiz çalışılması gerektiğini, bu zamana kadar demiryollarına 4 milyar 425 milyon lira yatırım yaptıklarını kaydetti. Yıldırım, ''İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Tünel Geçişi Projesi''nin temelinin 26 Şubatta atılacağını belirterek, 14.16 kilometre uzunluğundaki tünelde iki gidiş, iki geliş olamak üzere dört şerit bulunacağını, 61 metre derinlikte yer alacak tünelin dünyanın en derin tüneli olacağını kaydetti. Vakıf Başkanı Akkan Suver tarafından Bakan Yıldırım'a bir plaket takdim edildi. Toplantıya, TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, Ahmet Vefik Alp ve Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş'ın da aralarında bulunduğu davetliler katıldı.