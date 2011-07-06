-YILDIRIM 71. ULAŞTIRMA BAKANI ANKARA (A.A) - 06.07.2011 - 61. hükümette Binali Yıldırım, Türkiye'nin 71. Ulaştırma Bakanı olarak görev yapacak. Yıldırım, bu göreve 4. kez getirilen ilk bakan oldu. AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin ilk ulaştırma bakanı 1939-1940 yılları arasında görev yapan subay Ali Çetinkaya oldu. Daha sonra kurmay subay Cevdet Kerim İncedayı'nın 1 yıl süreyle gerçekleştirdiği bu görevi, üçüncü olarak amiral Fahri Ergin yerine getirdi. Ulaştırma bakanları listesinde bugüne kadar Ali Fuat Cebesoy, Kasım Gülek, Nahit Menteşe, Enis Öksüz ve Oktay Vural'ın da aralarında bulunduğu 70 kişi yer aldı. Bu görevi en kısa süre yerine getiren 14 günle Selahattin Babüroğlu olurken, Binali Yıldırım toplam 8 yıl 2 ay ile bu konuda bir rekora imza attı. Ulaştırma bakanları, Cumhuriyetin ilk yıllarında asker kökenliler arasında seçilirken, 1950'lerden sonra ağırlığı yüksek mühendis ve hukukçular oluşturdu. Bakanların çoğu ortalama 2 yıl bu görevi yürütürken, sadece 1971 yılında Orhan Tuğrul, Haluk Necdet Arık, Cahit Karakaş, Selahattin Babüroğlu ve Rıfkı Danışman'ın aralarında bulunduğu 5 ulaştırma bakanı görev yaptı. Yeniden Ulaştırma Bakanlığı görevine getirilen Binali Yıldırım 8 yıl 2 aylık görev süresi ile en uzun süre görev yapan Ulaştırma Bakanı oldu.