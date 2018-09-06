Yıldırım 6 yıl önce de uçak düşürdü

Gökhan ARTAN - İstanbul (DHA) - Hezarfen Havaalanı’ndan 2012 Ağustos\'unda kalkışından bir süre sonra irtibat kesilen ve Marmara Ereğlisi açıklarında düşen uçaktaki öğretmen pilot Hikmet Aral ile öğrenci pilot iş insanı Lisa Şener ölmüştü. Kötü hava şartlarına yakalanan Cirrus tipi uçağın pervanesine yıldırım isabet etmesi sonucu düştüğü belirlenmişti.

Şiddetli fırtınalarda uçaklar zaman zaman yıldırım isabet etmesi olaylarıyla karşılaşılıyor. Yolcu uçaklarında yıldırımın hasar vermesini önlemek için çeşitli dizayn uygulamaları bulunuyor.

Uçakların gövdesinde kullanılan alüminyumun yüksek iletkenliği sayesinde yıldırımın elektrik yükü uçağın her tarafına yayılarak hızla dağılıyor. Oluşan elektrik yükü kanat ve yatay stablizelerde bulunan \'static discharger\' adı verilen küçük parçalar yardımıyla uçaktan atılıyor.

EN ÇOK BURUN KISMI ÇEKİYOR

Yolcu uçaklarında en çok yıldırım çeken noktaların başında burun kısmı geliyor. İçerideki radarın ve diğer sistemlerin oluşturduğu akım, dış malzemenin kompozitten oluşması yıldırımı bazen kendisine çekebiliyor. Radom adı verilen burnun korunması için özel bir tasarım yapılıyor. Uzmanlar, \"Yıldırım potansiyeli genellikle yağmur bulutu denilen bulutlarda bulunur. Uçaklar, yıldırım çarpmalarından hasar almaması için kanat uçlarında bulunan deşarj püsküüskülleri ile korunur. Yıldırım uçağın gövdesini bu püsküller sayesinde terk eder\" diyor