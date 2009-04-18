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Yaşam

Yıldırım 6 yaşındaki Mehmet'i öldürdü

18 Nisan 2009 20:46

Batman'ın Kozluk ilçesinde yıldırım isabet eden çocuk öldü.
Edinilen bilgiye göre, Bekirhan beldesine bağlı Ulaşlı köyünde tarlada çalışan Muhittin Engin (19) ve 6 yaşındaki yeğeni Mehmet Engin'in üzerine köye dönüş esnasında yıldırım düştü.
Mehmet Engin, olay yerinde yaşamını yitirirken, amca Muhittin Engin hafif yaralandı. Batman Devlet Hastanesinde ayakta tedavi gören Engin, şiddetini artıran yağış nedeniyle eve dönerken üzerlerine yıldırımın düştüğünü belirterek, "Kıyamet koptu sandım. O anda bir ateş topu üzerimizden geçti. Kendime geldiğimde yeğenimin cansız bedeniyle karşılaştım" dedi.

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