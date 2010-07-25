-YILDIRIM: "YATIRIMLAR HALKA VERİLEN DEĞERİN GÖSTERGESİDİR'' ERZİNCAN (A.A) - 24.07.2010 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, ''AK Parti hükümeti döneminde yapılan yatırımlar, Türk halkına verilen değerin en açık göstergesidir'' dedi. Erzincan'ın Kemaliye ilçesinden helikopterle İliç'e giden Yıldırım, Kaymakamlık binası inşaatını gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. İliç Meslek Yüksekokulu inşaatında da incelemelerde bulunan Bakan Yıldırım, İliç'in altyapı ve kanalizasyon sorununu tamamen çözmek amacıyla gerçekleştirilen projenin temel atma törenine katıldı. Bakan Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, AK Parti hükümeti döneminde her alanda önemli yatırımların yapıldığına dikkati çekti. Türk milletinin hizmete layık olduğunu ve ne kadar gecikmiş hizmet varsa hepsini yapmaya çalışacaklarını ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti: ''Bu hizmetleri, size bir kaç yıl önce anlatsaydım, 'bunlar bir boş hayal, hoş bir hayal' derdiniz. Ama artık hayal değil, artık gerçek. Halkımız bu hizmete layıktır. Halkımızın ne ihtiyacı varsa, neyi istiyorsa, ne kadar gecikmiş hizmetler varsa, bu hizmetleri yapmak bizim boynumuzun borcudur. Çünkü bu ülke sevdalısı, bu ülke insanına aşık bir Başbakan Recep Tayyip Erdoğan var. Onun direktifleri doğrultusunda bu yatırımlar gerçekleşiyor. AK Parti hükümeti döneminde yapılan yatırımlar, Türk halkına verilen değerin en açık göstergesidir. Halkımız için daha fazla yatırım yapacağız.'' Bakan Yıldırım, konuşmasının ardından, İliç Belediyesi tarafından satın alınan iki iş makinesini, kurdelesini keserek hizmete soktu. Ardından helikopterle, Kemah'ın Karadağ köyüne giden Yıldırım, burada organik süt üretim tesisinin açılışını yaptı. Tesisi gezen Yıldırım, daha sonra Kemah ilçe merkezinde düzenlenen Geleneksel Kemah Sultanmelik Kültür ve Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen futbol turnuvasına katıldı. Turnuvanın final maçını izleyen Yıldırım, şampiyon olan Koçkar Köyü Takımı'na kupasını verdi. Kemah'ta köylerde yetiştirilen yöresel ürünlerin yer aldığı stantları da gezen Yıldırım, ilçeye ve köylerine özgü ürünlerden tadarak, burada vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra, il merkezine giden Bakan Yıldırım, Erzincan Belediyesi tarafından Atatürk Parkı'nda düzenlenen geleneksel sünnet şölenine katıldı. Bakan Yıldırım, sünnet ettirilerek erkekliğe ilk adımlarını atan 182 çocuğa çeşitli hediyeler verdi.