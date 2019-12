-Yıldırım: "Twitter'e zaman ayırırsak memleketin yolu kalır" TBMM (A.A) - 29.10.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Twitter'ın önemli bir konu olduğunu belirterek, ''Bakanlık danışmaları, basın müşavirleriyle yürütülecek bir iş değil. Başına oturup bizatihi ilgileneceksiniz. Buraya 3-4 saat ayırırsak memleketin yolu kalır, işi kalır. Vatandaş mağdur olur'' dedi. Yıldırım, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in makamında gerçekleşen, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan'ın da katıldığı kahvaltıdan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, kahvaltının ''gündemli'' olmadığını söyledi. Bir gazetecinin, kahvaltıda ne konuşulduğunu sorusuna Yıldırım, ''Siz aranızda ne konuşuyorsanız biz de onu konuştuk'' karşılığını verdi. ''Sayın Başbakan'ın deprem bölgesine yönelik yeni talimatları oldu mu?'' sorusuna Yıldırım, ''Talimatlar zaten belli. Her şey yolunda gidiyor, sıkıntı yok. Zaten sistem çalışıyor'' yanıtını verdi. Depremin ardından tüm bakanlıkların gerekli adımları hemen attığını anlatan Yıldırım, ''Orada hayat devam ediyor. Bir sıkıntı yok'' diye konuştu. Bir gazetecinin, ''Yardım dağıtımları sırasında ortaya çıkan görüntüler çok hoş olmadı galiba'' sözleri üzerine Yıldırım, ''Deprem demek olağanüstü durum demek. Olağanüstü durumlarda da insanların psikolojisi normal zamanlardaki gibi olmaz. Dolayısıyla, hiç beklemediğin yerde beklemediğin tepkiyi vermesi gayet doğaldır. O travmayı yaşamış insanlarla empati yapmayı başarmak lazım. Bu tekil olaylara bakarak büyük bir operasyonu zaaf içerisinde gibi göstermek haksızlık olur. Sistemin tümüne bakmak lazım'' açıklamasında bulundu. ''Bayramda bir Van kahvaltısı yapar mısınız?'' sorusu üzerine Yıldırım, şunları söyledi: ''Her zaman yaparız. Biz her zaman her yer oluruz. Biz Ulaştırma Bakanıyız. Yarın Kars'tayım, oradan Niğde'ye geleceğim. Depremin ilk anında hemen yolları açtık. İki yerde çökme vardı hemen by-pass yaptık. 1,5-2 saat içerisinde 55 iş makinesini oraya götürdük. Daha önce Türkiye'yi 25 bölgeye ayırıp, yedek haberleşme sistemini kurmuştuk. Bunlardan bir tanesinin merkezi de Van idi. Hemen sistem devreye girdi. Medya da yayınlarını iletişim altyapısı düzgün olduğu için hiç sıkıntı çekmeden yapabildi. İletişim ve ulaşımda hiçbir sıkıntı olmadı. Hava koridoru çok muntazam çalıştı. PTT ücretsiz taşıdı. THY seferber oldu. Hava köprüsü kanalıyla 24 saatte 8 bin 500 çadır taşındı. Topyekun herkes çalıştı. Biz kendi payımıza düşeni anlatıyoruz. Van depremi; ne 17 Ağustos depremi ne de Erzincan depremi gibi. Onların büyüklüğü daha fazla ama orada yaşanan sıkıntı ve yetersizlik burada asla olmadı. İlk saatlerde aksaklık yaşanması normaldir. Deprem şokuyla organizasyon yapmakta zorlanırsınız. Oradaki panik hali sizin işinizi zorlaştırır. Sayın başbakanımız talimat verdi; mesela Erciş'te kaymakamı değil Ağrı Valisini kriz merkezinin başına koyduk. Çünkü, olayı yaşayan biz de olsak yapacağımız hiçbir faaliyeti doğru düzgün yapamayız.'' -Twitter ve Facebook- Yıldırım, bir gazetecinin, ''Her yerde varsınız ama Twitter'da yoksunuz diye eleştiriliyorsunuz...'' hatırlatması üzerine, ''Bu konuyu açıkladım. Twitter önemli bir konu ve bakanlık danışmalarıyla, basın müşavirleriyle yürütülecek bir iş değil. Başına oturup bizatihi ilgileneceksiniz. Buraya 3-4 saat ayırırsak memleketin yolu kalır, işi kalır. Vatandaş mağdur olur. Önemli olan Twitter ile uğraşacakların yollarını açalım. Twitter yolu da iletişim altyapısını yaparsan açılır. Yoksa nerede gezinecekler?'' diye konuştu. ''TTnet ile ilgili bazın sıkıntılar yaşandığı ifade ediliyor. Size ulaştı mı? Sorun yaşayanlar Twitter'da örgütleniyor'' sorusuna Yıldırım, ''Twitter'ın da böyle bir faydası var. Yüz binlerce insan orada organize olup bir baskı oluşturabiliyor. Sorumlu olan kuruluşlara aksaklığın giderilmesi için daha etkin bir lobi oluşturuyor. O yüzden çok önemli bu paylaşım siteleri. Türkiye de bu konuda dünya liderliğine gidiyor. Facebook'ta birinciyiz. Twitter da 8 milyona aştık. Bu konu bana intikal etmedi ama şimdi etmiş oldu. Gereğini yaparız'' yanıtını verdi. ''Sosyal paylaşım sitelerine ilişkin herşeyi biliyorsunuz ama kullanmıyorsunuz'' sözleri üzerine Yıldırım, ''Başkasının sizin adınıza vereceği cevaplar sizin olmaz. Burada öyle bir kelime yazar ki başka yorumlanır. Ondan sonra üzülürsünüz'' dedi.