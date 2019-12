-YILDIRIM: "ENGELLENMESEYDİK 2 KAT İŞ YAPMIŞ OLACAKTIK" İZMİR (A.A) - 23.08.2010 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye'nin yargı reformuna, anayasa reformuna ihtiyacı olduğunu belirterek, ''Eğer biz bu yargıdan, bu engellemelerden dolayı zaman kaybetmeseydik, şu anda iki katı iş yapmış olacaktık'' dedi. Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Toplantısı'na katılan Bakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, bir ülkenin gelişmesi, kalkınması, halkının refahı yakalaması için ulaşımın çok önemli olduğunu, altyapısını vaktinde yapamayan ülkelerin, bölgeler arasındaki kalkınma farklılıklarını gideremeyen ülkelerin daha sonra büyük problemler yaşadığını kaydetti. Bir zamanlar 30 milyon nüfusun yüzde 6.5'i İstanbul'da yaşarken şu anda bu oranın yüzde 20'ye çıktığını, bunun çok büyük sorunları beraberinde getirdiğini, bu sorunlardan İzmir'in ve diğer büyükşehirlerin de nasibini aldığını kaydetti. -ULAŞAN VE ERİŞEN TÜRKİYE- Egeli sanayicilerle ulaştırma ve haberleşme faaliyetleriyle ilgili 7 yıllık bir süreci değerlendiren Bakan Yıldırım, ''Ulaşan ve Erişen Türkiye'' başlıklı sunum yaptı. Türkiye'nin bulunduğu konum itibarıyla dünyanın merkezinde olduğunu, ülkenin etrafında 1.4 milyar nüfus ile 34 trilyon 500 milyar dolarlık bir varlığın oluştuğunu belirten Bakan Yıldırım, ''Son 7 yılda ulaştırma için, haberleşme için yaptığımız yatırımın tutarı 75 milyar TL'dir'' dedi. Bu yatırımların karayolu, demiryolu, havayolu, haberleşme ve denizcilik alanlarını kapsadığını ifade eden Bakan Yıldırım, Türkiye'nin önünde şu anda 2023 hedefinin olduğunu vurguladı. 2023'de Türkiye'nin dünyanın en hızlı büyüyen 10 ülkesi arasında yer almasını, ihracatın 500 milyar dolar, ithalatla ihracatın toplamının 1 trilyon dolara ulaşmasını, taşınan yüklerin miktarının 1.5 milyar tonun üzerine çıkmasını, internete giren kişi sayısını 72 milyonu bulmasını, karayollarında 32 bin kilometre, demiryollarında ise 22 bin 500 kilometrelik ağa ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan Bakan Yıldırım, ''Kendi uçağını kendi yapabilen, uzaya uydu yapıp gönderebilen bir Türkiye hayalimiz var. Bunun çalışmasını geçtiğimiz Eylül ayında yaptık'' diye konuştu. -KARAYOLUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR- Karayollarında yaptıkları çalışmaları anlatan Bakan Yıldırım, bölünmüş yolların Türkiye'nin geç kalan projesi olduğunu, bu yolların daha önceden yapılmış olması halinde göçlerin yaşanmayacağını, insanların doğduğu yerleri terk etmeyeceğini kaydetti. Ülkenin her tarafında zenginlik noktalarının sayılarının artırılması halinde belki de terör belasının olmayacağını, ülkenin enerji kaynaklarının başka yerlere aktarılacağını ifade eden Bakan Yıldırım, 2003 yılı başına kadar Türkiye'de yapılan yolların tamamının 6 bin 100 kilometre olduğunu, 15 Ağustos 2010 tarihi itibarıyla bunun 18 bin 210 kilometreye ulaştığını söyledi. Yol ağının yıl sonunda 20 bin kilometreye ulaşacağını kaydeden Bakan Yıldırım, ''Yol medeniyettir. Medeniyeti sadece batıya değil, yurdun her köşesine ulaştırmak da hepimizin vatandaşlık görevi diye düşünüyorum. Doğudan batıya, kuzeyden güneye Türkiye'nin her tarafını bölmüş olacağız. Yolları bölüyoruz ama hayatları birleştiriyoruz. Bölünmüş yollar hayat kurtarıyor. 2003 yılında AB normlarına göre milyon kişi başına kazada ölüm katsayısı 3'dür, bizde 6'ydı. Tam iki katıydı. Şu anda 4.2'ye geriledi. Hala yükseğiz, ama önemli mesafe katettik. Bunu motorlu araç sayısında yüzde 100 artışa rağmen başardık'' dedi. -İZMİR-İSTANBUL OTOYOLU- İzmir-İstanbul otoyolunun Türkiye'nin bugüne kadar yap-işlet-devret modeliyle kamu kaynağı kullanmadan gerçekleştireceği en büyük proje nitelii taşıdığını, projenin toplam maliyetinin 6.5 milyar dolar, yolun toplam uzunluğunun ise 421 kilometre olduğunu belirten Yıldırım, bu yolun ihalesini geçen yıl yaptıklarını, ihale onayının çıkacağını ifade ederek, şunları kaydetti: ''Bu sene içinde bu projeye kazmayı vuracağız. Burada İzmirlilere sözümüz vardı. O sözümüzün arkasındayız. Yolun yapımı İzmit'ten, köprü geçişinden, Bursa'dan başlamayacak, aynı zamanda İzmir'de de başlayacak. Eş zamanlı olarak kısa sürede bu otoyolun tamamlanmasını hedefliyoruz. Bu yol tamamlanınca İzmir-İstanbul arası 3-3.5 saate inmiş olacak. Öte yandan İzmir-Ankara otoyolu yine orta vadede İzmir'in diğer projelerinden biridir. Uzunluğu 550 kilometredir. Şu anda projeleri yapılıyor. Güzergah etütleri, proje çalışmaları devam ediyor.'' -DEMİRYOLU ÇALIŞMALARI- Demiryollarında 60 yıllık unutulmuşluğa son verdiklerini, büyük bir hamleyle bu alandaki çalışmaları hızlandırdıklarını anlatan Bakan Yıldırım, demiryollarında 5 bin 50 kilometre yol yenilemesi yaptıklarını, ilk etapta Ankara-Eskişehir arasında Yüksek Hızlı Treni faaliyete soktuklarını, Türkiye'nin Avrupa'da 6, dünyada ise 8'inci yüksek hızlı tren kullanan ülkesi olduğunu söyledi. Eskişehir-İstanbul kesiminde yüksek hızlı trende inşaat çalışmalarının devam ettiğini, Ankara-Sivas arasında çalışma yapıldığını, Ankara-Konya kesiminde bu yıl sonunda deneme seferlerinin başlayacağını anlatan Yıldırım, şu anda yüksek hızlı tren hattının 2 bin 500 kilometre olduğuna dikkati çekti. Ankara-İzmir arasındaki hızlı tren çalışmalarına da değinen Yıldırım, eski hat ile iki il arasında 14 saat süren bir yolculuk yapıldığını, yeni hattın devreye girmesi halinde bu sürenin 3.5 saate düşeceğini belirterek, ''2023 vizyonunda EXPO 2020'ye hazır hale gelecek projelerden bir tanesi de bu. Çok önemli bir proje'' dedi. -EGERAY PROJESİ- Aliağa'dan Menderes'e kadar uzanan 80 kilometrelik Egeray Projesini de anlatan Bakan Yıldırım, bu proje sayesinde İzmir'in kuzeyden güneye baştan başa raylı sistemle donatılacağını, projenin Menderes'ten Alsancak'a kadar olan güney kısmının 30 Ağustos'ta faaliyete geçeceğini, sistemin tamamen 29 Ekim'de devreye gireceğini belirtti. Bu hattın kuzeyden güneye toplu taşımayı çok rahatlatacağını, bu projenin de geçmişte başlayıp bir türlü tamamlanamadığını, araçların olmadığını, tesislerin yarım olduğunu, belediyenin başlayıp yürütemediğini kaydederek, belediyeyle Devlet Demiryollarının ortak bir şirket kurduğunu, belediyenin kendi üzerine, demiryollarının da kendi üzerine düşen görevleri yaparak, bugünlere gelindiğini söyledi. ''Ben yaptım, sen yaptın'' kavgasından İzmirlilerin bir şey kazanmayacağına işaret eden Bakan Yıldırım, ''Önemli olan bu projenin yapılıp İzmir'e hizmet etmesidir. Buna kim ne harcadı, ne ayırdı dersek, orada İzmirli zararlı çıkar. Hattın tamamı demiryollarına ait. Hattın kendisi 1 milyar 250 milyon dolar. Üstüne yapılan işler de yarı yarıya. Gayet tabii ki böyle olacak. Bu anlamsız tartışmanın İzmirlilere bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Başladığında 550 bin insan her gün burada seyahat edecek. Yılda 200 milyon kişinin seyahati anlamına geliyor. Buna İzmir'in şiddetle ihtiyacı var'' diye konuştu. -HAVACILIK VE DENİZCİLİK- Hükümetin havacılık ve denizcilik alanında yaptığı çalışmalara da değinen Bakan Yıldırım, mucizeler gerçekleştirdiklerini, havayolunu serbestleştirerek, tekeli kaldırdıklarını, bu sayede son 7 yılda 49 milyon yolcu kapasitesinden 128 milyona ulaşıldığını kaydetti. Bunun yüzde 159'luk bir artış anlamına geldiğini, iç hatlarda sayının 8 milyondan 41 milyona ulaştığını ifade eden Bakan Yıldırım, 10 milyon insanın hayatında ilk kez uçakla tanıştığını söyledi. Uçmanın imtiyaz değil, ihtiyaç olduğunu, her kesimden vatandaşın artık rahatlıkla uçağa binebildiğine dikkati çeken Yıldırım, 2002 yılında sadece THY'nin olduğunu ve iki merkezden 25 noktaya uçuş gerçekleştirdiğini, toplam 8.5 milyon kişinin uçtuğunu, şu anda ise altı şirketin yedi noktadan 45 noktaya uçuş gerçekleştirdiğini söyledi. Denizcilik sektöründe de önemli mesafeler aldıklarını, ÖTV'yi kaldırdıklarını, bazı engelleri bertaraf ettiklerini anlatan Bakan Yıldırım, Türk bayrağına geçiş kampanyasıyla bin 300 civarında teknenin Türk bayrağını tercih ettiğini, bayrak ayırımını ortadan kaldırdıklarını söyledi. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, hükümetin gerek hızlı tren, gerekse bölünmüş yollarla ilgili yaptığı çalışmaların Türkiye'yi getirdiği nokta açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Yabancı yatırımcıların yatırım yaparken üzerinde en fazla durduğu konunun ''ulaşım'' olduğuna dikkati çeken Yorgancılar, Ege Bölgesi'nin ulaşım konusundaki kolaylığının bölge açısından büyük önem taşıdığını kaydetti. Konuşmaların ardından Bakan Yıldırım'a plaket verildi.