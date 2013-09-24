Yıldırım 3. kez baba oldu, kızı 'Yaz'ı doğdu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım dün 3. kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, “Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım ve eşi Sayın Gonca Yıldırım’ın sabah saatlerinde ‘Yaz’ ismini verdikleri bir kız çocukları dünyaya gelmiştir. Yaz Yıldırım bebeğe ailesiyle birlikte sağlıklı bir yaşam diliyoruz” denildi. Aziz Yıldırım’ın önceki evliliğinden 2 kızı daha bulunuyor.

2 bin lira ceza

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın, ’dernek üyeliğinin kendiliğinden sona erdiğinin tespitine ilişkin davanın hakimi Dilek Gökkoyun hakkındaki ’reddi hakim’ talebi, üst mahkeme tarafından da reddedildi. Ayrıca talebin kötü niyetle yapıldığına karar verilerek Yıldırım 2 bin lira para cezasına çarptırıldı.