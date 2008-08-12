Yıldırım 10 evi yaktı

Kastamonu'nun Taşköprü İlçesi'ne bağlı Dereköy’de yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında, 7 ev, 8 ahır ve 1 mescit tamamen yandı, 3 ev de kısmen hasar gördü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Taşköprü İlçesi'ne bağlı Dereköy Dikmen Mahallesi'nde çıktı. Akşam saatlerinde başlayan yağmur sırasında Şakir Tekeci’ye ait eve düşen yıldırımın ardından yangın çıktı. Etkili olan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede alevler çevredeki evler ve ahırlarlara sıçradı. Yangına, Taşköprü, Devrekani ve Hanönü belediyeleri ile Taşköprü, Küre ve Seydiler Orman işletmelerine ait itfaiye ekipleri ve köylüler müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında 7 ev, 8 ahır ve 1 mescit kül oldu, 3 ev de kısmen hasar gördü. Evleri yanan köylüler söndürme çalışmaları sırasında sinir krizleri geçirdi.

Bölgede incelemelerde bulunan Taşköprü Kaymakamı Ayhan Kartlı, devletin köylülerin yanında olduğunu ve gerekenin yapılacağını belirtti, can ve mal kaybının olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Yangının ardından Türk Kızılayı bölgeye yardım gönderdiğini açıkladı. Açıklamada, Türk Kızılayı Kastamonu Afet Müdahale Lojistik Merkezi’nin bölgeye 10 çadır, 40 yatak, 40 battaniye 10 mutfak seti, 24 nevresim ve 10 su bidonu gönderdiği bildirildi. Malzemelerin evi zarar gören köyülere en kısa zamanda ulaştıralacağı ifade edildi.







