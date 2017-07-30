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Medya

Yıldıray Oğur'un yeni adresi belli oldu

Oğur, halk oylamasına giden süreçte 'gizli hayırcı' olmakla suçlanmıştı

30 Temmuz 2017 13:47

2013 yılından bu yana yazarlığını sürdürdüğü Türkiye gazetesi ile yolları Nisan ayında ayrılan Yıldıray Oğur'un yeni adresi belli oldu. Oğur, gazetecilik hayatına Karar'da devam edecek.

Oğur'un yazılarına yarından itibaren başlayacağı öğrenildi. 

Oğur, Türkiye'de parlamenter sistemi bitiren "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 48.6 "hayır" oyuna karşılık yüzde 51.4 "evet" oyu ile kabul edildiğinin açıklanmasıyla sona eren halk oylamasına giden süreçte, kimi köşe yazarlarınca "gizli hayırcı" olmakla suçlanmıştı. 

Karar'da yer alan anons şöyle:

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