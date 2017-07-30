2013 yılından bu yana yazarlığını sürdürdüğü Türkiye gazetesi ile yolları Nisan ayında ayrılan Yıldıray Oğur'un yeni adresi belli oldu. Oğur, gazetecilik hayatına Karar'da devam edecek.

Oğur'un yazılarına yarından itibaren başlayacağı öğrenildi.

Oğur, Türkiye'de parlamenter sistemi bitiren "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 48.6 "hayır" oyuna karşılık yüzde 51.4 "evet" oyu ile kabul edildiğinin açıklanmasıyla sona eren halk oylamasına giden süreçte, kimi köşe yazarlarınca "gizli hayırcı" olmakla suçlanmıştı.

Karar'da yer alan anons şöyle: