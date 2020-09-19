Yıldıray Oğur: Yargı mensupları Türkiye’de en güvenilir yargı kurumu neden Müge Anlı ile Tatlı Sert programı diye arada düşünüyordur

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, adalet sisteminin güçlüleri koruduğu inancının çok yüksek olduğunu belirtti. Oğur, " Yargı mensupları Türkiye’de en güvenilir yargı kurumu neden Müge Anlı ile Tatlı Sert programı diye arada düşünüyordur" düşüncesini dile getirdi.

Oğur, Gelecek Partili Taha Ün'ün hakkında şikâyet dahi olmamasına rağmen yakalama kararı çıkarıldığını ve evinin arandığının altını çizerek, "Hukuk sistemimiz artık hakkında şikayetçi olunmayan birini bile bir soruşturmaya ekleyip hakkında yakalama ve ev arama kararı çıkarabiliyor, bileklerine kelepçe vurabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

IŞİD'in Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk'a "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan ceza verilmesini de köşesine taşıyan Oğur, "Özellikle sol ve HDP çevrelerinde açıkçası tipine bakarak El Kaideci, IŞİD’çi damgası yemiş birinden bahsediyoruz. Bu damga yüzünden neredeyse her iki yıl da bir tutuklanıyor, sonra delil yetersizliğinden tahliye ediliyor. Terör örgütü yöneticiliğinden yargılanıp, aleyhine gösterilen tek bir şiddet eylemi, şiddet övgüsü, talimatı da yok. Ama dün cezayı sade 'terör örgütü yöneticiliği'nden aldı. Tam olarak böyle, hangi terör örgütü olduğu karara yazılmamıştı bile. Yargının bir Cuma günkü performansı böyleydi." görüşünü savundu.

Oğur, "Artık adalet sisteminin güçlüleri koruduğu inancı o kadar yüksek ki insanlar haklarında kulaktan dolma bilgi sahibi oldukları soruşturmalarla ilgili sosyal medyadan hükümler veriyor, yargılamalar yapıyor, tutuklayın kampanyaları düzenliyor. Maalesef bu boşluğu açan adalet sisteminin kendisi. Eskiden bu boşluğu mafya doldururdu, şimdi televizyonlar ve Twitter dolduruyor. Yargı mensupları herhalde bugün Türkiye’de en güvenilir yargı kurumu neden Müge Anlı ile Tatlı Sert programı diye arada düşünüyorlardır. Alkışlarla konukların gözaltına alınışını izlerken insan düşünmeden edemiyor, belki de Themis’in de artık bir öğleden sonrası kuşağında televizyona çıkma vakti gelmiştir." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın