Yıldıray Oğur sordu: Türkiye’nin ‘hasta sıfır’ı kim?

Karar yazarı Yıldıray Oğur, Çin'in Vuhan kentinden yayılarak birkaç ay içinde 17 binden fazla insanın ölümüne sebep olan yeni tip Koroanvirüs'ün Türkiye'ye ilk ne zaman, kimin aracılığıyla, nasıl geldiğini sordu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı ilk vakanın Beyoğlu'ndaki bir eczacı olduğunu ve Çinli bir turist tarafından bulaştırıldığının tahmine dildiğini söyleyen Oğur, "Çinli müşterinin Türkiye’ye ne zaman geldiği, başka kimlerle teması olduğu, virüsü nerelere yaydığı hakkında ise bir bilgimiz yok" dedi. 33 yaşında hayatını kaybeden hastane çalışanı

Herhangi bir hastalığın görüldüğü ilk kişi olarak tanımlanan 'hasta sıfır' Dilek Tahtalı’nın 7 Mart günü yani henüz Türkiye’de Koronavirüs vakası yok denirken sosyal medya hesabından belirtilerini yazdığını hatırlatan Oğur, "Türkiye’nin ‘hasta sıfır’ı çok daha erken bir zamanda da bulunabilir. Örneğin ocak, şubat aylarında Umre’den ülkeye dönmüşler arasından çıkabilir" dedi.

Oğur, bugünkü yazısında şunları kaydetti:

Peki Türkiye’nin ‘hasta sıfır’ı kim?

Türkiye’de ilk resmi koronavirüs vakası 10 Mart gecesi açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vakayı şöyle tarif etmişti:

“Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler bu anlamda gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir.”

Türkiye’de resmen açıklanmış ilk koronavirüs kaynaklı ölüm vakası ise 17 Mart’ta açıklandı. Yine Sağlık Bakanı hastayı şöyle tarif etti:

“Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı. İlk kaybımız olan beyefendiye Allah'tan rahmet diliyorum”

Daha sonra bu vefat eden kişinin Beyoğlu’ndaki bir eczacı olduğu, virüsü eczanede çalışan kalfasından kaptığı ortaya çıktı. Aile çevresine göre daha sonra vefat eden kalfa da virüsü Çinli bir müşteriden kapmış.

Aynı Çinli müşterinin Türkiye’ye ne zaman geldiği, başka kimlerle teması olduğu, virüsü nerelere yaydığı hakkında ise bir bilgimiz yok.

Fakat bütün bu vakalardan daha erken bir vaka var artık.

İki gün önce 33 yaşında koronavirüs yüzünden vefat eden Dilek Tahtalı’nın 7 Mart günü yani henüz Türkiye’de koronavirüs vakası yok denirken, hatta Türkiye’ye gelmeyeceği iddia edilirken Twitter hesabından hastalığın kendisinde görünen belirtilerini yazdığı ortaya çıktı.

Yeşilköy Acıbadem Hastanesi’nde çalışan Tahtalı’nın virüsü muhtemelen hastaneden kaptığı düşünülüyor. Hastaneye nasıl geldiğini ise bilmiyoruz.

Türkiye’nin ‘hasta sıfır’ı çok daha erken bir zamanda da bulunabilir. Örneğin ocak, şubat aylarında Umre’den ülkeye dönmüşler arasından çıkabilir.

Ama neredeyse bu konularda haber yapmak yasak olduğu için vakaların ayrıntılı hikayelerini bilmiyoruz.

Türkiye’de Koronavirüs nedeniyle 12 köy ve beldenin hali hazırda karantinada olduğunu bile önceki gün İçişleri Bakanı televizyondan açıklayınca öğrendik.

Karantina altına alındığı açıklanan Rize’nin ulaşımı en zor beldesi Kendirli ve çevresindeki köylere virüsün, koah hastası olan bir bakkalın Rize’de hastaneden virüs kapmasıyla yayıldığı düşünülüyor.

Batman’ın Gercüç ilçesinin köylerinin karantinaya alınmasının sebebinin de İstanbul’dan gelen bir köylünün taşıdığı virüs olduğu iddia ediliyor. Karantinaya alınan diğer beldeleri ve hikâyelerini ise bilmiyoruz.

Halbuki bütün ülkelerde rejimleri otoriterleştireceği, özgürlükleri daraltacağı söylenen bu virüs, bütün dünyaya en azından şeffaflığın değerini, nasıl hayat kurtardığını öğretmiş olmalıydı.

Herhalde bizim bilmediğiniz ve ayrıntılarını takip edemediğimiz bu salgın hikâyeleri Ankara’da yakından izleniyordur.

*Hasta sıfır: Bir toplulukta bir hastalığın topluma yayılmasına yol açan ilk vaka.