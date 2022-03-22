Yıldıray Oğur: Seçim kanunlarındaki değişiklikler süresi dolmuş iktidarların ömrünü uzatmadı

Karar yazarı Yıldıray Oğur, AKP ve MHP'nin seçim kanununu değiştirmek için verdiği teklife ilişkin olarak, 14 Mayıs 1950'den bu yana yapılan seçimleri hatırlatarak, "Seçim kanunlarındaki değişiklikler süresi dolmuş iktidarların ömrünü uzatmadı" dedi.

Oğur, yazısında 1991 seçimlerine giderken, "ekonominin durumu yüzünden tek parti iktidarını kaybedeceği görülen ANAP'ın seçim kanunu üzerinde mühendislikler yaptığını" ve iktidarı kaybettiğini hatırlattı. Oğur, 1995 seçimlerine giderken bu kez de iktidardaki DYP-SHP koalisyonunun seçim yasasına el attığını belirterek, bu durumun Refah Partisi’nin birinci çıkmasını engelleyemediğini belirtti.

Oğur şöyle devam etti:

"2002 seçimleri ise 12 Eylülcülerin yüzde 10 barajının fiyaskosuyla sonuçlandı.

Sadece AK Parti ve CHP barajı geçti, seçmenin yüzde 46’si Meclis’in dışında kaldı. İktidara da tek başına AK Parti geldi.

Yüzde 10 barajının korunmasının esas sebebi olan Kürt partileri de 2007 seçimlerinden itibaren bağımsız adaylıklarla bu engeli aşmanın yolunu buldular.

Yani özetle seçim kanunlarındaki değişiklikler zamanı gelmiş fikirlerin önünde duramadı, süresi dolmuş iktidarların ömrünü uzatmadı, sandıktan çıkmayan oyun yerine geçemedi, siyasi mühendisliklere karşı alternatif siyasi mühendisliklerle çareler bulundu.

Bu son siyasi mühendisliğin akıbeti de aynı olacak mı bilmiyoruz.

Ama şimdiden birbirine yakınlaşmakta zorlanan muhalefet partilerini zorunlu olarak birbirine daha fazla yakınlaştıracağı söylenebilir."