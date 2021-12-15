Yıldıray Oğur: Putin söz konusu ekonomi olduğunda onu sopayla yönetemeyeceğini bilecek kadar rasyonel

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, Merkez Bankası'nın 16 Aralık günü açıklayacağı faiz kararını Hazine ve Maliye Bakanı'nın şimdiden ilan ettiğini belirterek, Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina'yı örnek verdi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in, hiçbir açıklamasında Merkez Bankası'na "faiz yükseltin ya da düşürün" demediğine işaret eden Oğur, "Elvira Nabiullina’nın da bu yıl içinde enflasyonla mücadele için altı kez yaptığı gibi bu 17 Aralık’ta da faizleri bir 100 baz puan daha yükseltmesi bekleniyor.

Şu anki faiz oranı ise faizin resmen haram ilan edildiği Türkiye’nin yarısı kadar. Putin istihbarat kökenli, karanlık işlere karışmış, hala karanlık işler karıştıran, güç kullanmayı seven, maço, muhaliflerini gerektiğinde zehirletip, öldürtebilen, bütün sermayeyi kontrol eden bir lider. Ama söz konusu olan ekonomi olduğunda onu sopayla yönetemeyeceğini, yönetirse de elindeki diğer güçleri de kaybedebileceğini bilecek kadar da rasyonel" diye yazdı.

Beştepe'deki karar mekanizmasının her gün biraz daha daraldığına işaret eden Oğur, "Cumhurbaşkanı artık bakanların, parti yöneticilerinin bile geçemediği bir duvarın arkasında kendi dar çevresiyle kararlar alıyorsa? Bunu yapmayalım, yanlış olur demenin maliyeti ağırlaşmışsa?

Kimse şahsi kariyerini riske alıp, ülkenin ali çıkarları için bu maliyeti ödemeyi göze almıyorsa?

Devletin aklı denen, daha derin ve uzun vadeli planların arkasında olduğu zannedilen kurumlar da bu yönetim tarzına uyum sağlamışsa?

Devlet ve siyasi iktidar ayrımı artık bir Ankara nostaljisinden ibaretse? Devlet muhaliflerin ona atfettiği kadar bir akla ve zannettiği kadar bir güce sahip değilse? Yani mutfakta aslında kimse yoksa?

Artık Türkiye’de olan biteni anlamaya çalışırken, ilk başta anlaşılması zor, irrasyonel, “yok artık” gibi gelen bu ihtimali de ciddi bir biçimde düşünmek gerekir" ifadelerini kullandı.

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