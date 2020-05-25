Yıldıray Oğur: Partilerin bayramlaşma trafikleri siyasi durumları hakkında fikir veriyor, çok uzun yıllar AKP'nin durduğu pozisyonda bugün CHP var

Karar Gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, partiler arası bayram ziyaretlerinin siyaseti yumuşatan, bayramın ruhuna yakışan bir gelenek olduğunu, AKP'nin HDP ile birlikte Gelecek ve DEVA Partileri'ni bayramlaşma listesine almadığını, MHP'ninse İyi Parti'yi de listeye eklediğini belirterek, "Bayramlaşma trafiği en yoğun parti ise CHP. CHP video konferans yöntemiyle sırasıyla AK Parti, DSP, Vatan Partisi, HDP, İYİ Parti, DP, BBP, Deva Partisi, Saadet Partisi, ANAP, MHP, Gelecek Partisi ile bayramlaşacak.

Sadece partilerin son 10 yıldaki bayramlaşma trafikleri bile siyasi durum ve pozisyonlar hakkında bir fikir veriyor. Çok uzun yıllar boyunca AK Parti’nin durduğu her partiyle diyalog halindeki merkezi pozisyonda bugün CHP var. AK Parti merkezden kendi sağına doğru kayarken, CHP ise merkeze doğru yaklaştı." diye yazdı.

Yıldıray Oğur, AKP'nin, kendi içlerinden kopmuş partilerle bile bir araya gelemeyecek noktaya geldiğine işaret ederek, "CHP ise uzun süredir yaşadığı değişimle bütün partilerle diyalog kurabilen esnek bir partiye dönüşmüş, siyasetin merkezine doğru gelmiş görünüyor.

CHP, bu değişimi cesaretle sürdürebilirse, tavandan tabana doğru yayabilirse, hala çok sekter bir yayıncılık yapan medyası ve eski pozisyonlarında ısrar eden entelektüelleri de bu değişime ayak uydurabilirse toplumsal diyaloğun ve normalleşmenin de merkezi haline gelebilir.

Yani bayramda partiler arası ziyaretler deyip geçmemek gerek." ifadelerini kullandı.

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