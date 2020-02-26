Yıldıray Oğur: Ozan Ceyhun "terör örgütü gibi" dediği Milli Görüş’ün devamı olan AK Parti tarafından büyükelçi olarak atandı

Karar yazarı Yıldıray Oğur, Viyana Büyükelçisi olarak atanan Ozan Ceyhun'un geçmişte, AKP'yi 'köktendinci' olarak nitelendirdiğini hatırlattığı yazısında, "2000 yılında “terör örgütü gibi” dediği Milli Görüş’ün devamı olan AK Parti tarafından 2020 yılında Viyana’ya büyükelçi olarak atandı. 20 yıl önce bu konuşmaları, kitapları yüzünden ona dava açan Mustafa Yeneroğlu ise bu AK Parti’den istifa etti." ifadelerini kullandı.

Yıldıray Oğur, Ozan Ceyhun'un Prag Büyükelçisi yapılan Egemen Bağış ile olan yakınlığına da işaret ederek, "2016 darbe girişiminden sonra da bir grup Kıbrıslı gazeteciyi FETÖ’cülükle suçlaması, onların bazı tweetlerini Cumhurbaşkanlığı yetkililerine mentionlayarak ihbar etmesi tepki çekti." diye yazdı.

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