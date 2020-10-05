Yıldıray Oğur: Meclis logolu, bizim vergilerimizle alınmış pahalı makam aracı, ardından yaşananlarla hepimizin üzerine sürülmüş oldu

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, MHP'li vekil Erkan Haberal'ın makam şoförünün kapalı alana girememesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanının üzerine aracını sürerek yaralamasını bugünkü köşesine taşıdı. Oğur, olayın yaşanmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Emniyeti’nin açıklamalarını, HaberTürk’ün MHP’li Haberal’ı eleştiren Nihal Bengisu Karaca’nın yazısı kaldırdığını hatırlatarak, "Samimi bir özürle, kamu hizmetine yakışmayan bir fiil yüzünden bir görevden alma kararıyla sadece bir kişinin üzerine sürülmüş olmakla kalacak kırmızı plakalı, Meclis logolu, çakarlı, bizim vergilerimizle alınmış/kiralanmış o pahallı makam aracı, ardından yaşananlarla hepimizin üzerine sürülmüş oldu." görüşünü savundu.

Oğur, "Yazı boyunca alıntılar yaptığımız, dün Habertürk’te yayınlanan Nihal Bengisu Karaca’nın köşe yazısı öğleden sonra gazetenin internet sitesinden kaldırıldı. Peki, şimdi bu belgeselin adı ne olsun? 'Millet meclisinin makam aracıyla milletin üzerine sürmek' mi? Kırmızı plaka ve çakar sarhoşluğu mu? Özür dilemeyenler, hesap sorulamayanlar mı? İktidar ittifakından bir siyasetçinin şoförünü eleştirmenin bile gazetelerde sansür sebebi olduğu karanlık günler mi? Köşe yazısı yazmanın, birinin üzerine araba sürmekten daha riskli hala geldiği zamanlar mı? Kontrolsüz güç, güç değildir mi? Yoksa 'üzerimize sürülen makam aracı' mı? Galiba en iyisi bu." düşüncesini dile getirdi.

Oğur, "Samimi bir özürle, kamu hizmetine yakışmayan bir fiil yüzünden bir görevden alma kararıyla sadece bir kişinin üzerine sürülmüş olmakla kalacak kırmızı plakalı, Meclis logolu, çakarlı, bizim vergilerimizle alınmış/kiralanmış o pahallı makam aracı, ardından yaşananlarla hepimizin üzerine sürülmüş oldu. Gerçekten de hepimizin. Kendisini dışarıdaki zaferlere kaptırıp, içeride yaşanan ağır yenilgilere yüzlerini çevirenlerin bile üzerine... Ankara’da yaşanan adiyattan bir olay, 2020 yılı Türkiye’sinin anlatıldığı bir dönem belgeseline işte böyle dönüverdi. Belgesel burada bitti." ifadesini kullandı.

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