Yıldıray Oğur: Karar'ı çıkaran gazeteciler 28 Şubat'ta bile böyle bir ambargoyla engellenmedi

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Gazeteci Yıldıray Oğur, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yakınlığı olduğu ifade edilen Karar gazetesinin bugün yaptığı ‘reklam vermek isteyenlerin engellendiği, ilan-reklam dağıtımını yapan ajansların uyarıldığı’ yönündeki açıklamayı değerlendirdi.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün Karar’ı çıkaran ekibin, 28 Şubat döneminde de Yeni Şafak gazetesi bünyesinde çalıştığını belirten Oğur, “O günlerde de baskılar vardı ama bir gazetenin hayat damarı olan reklamlar böylesine bi ambargoyla engellenmedi, gazete yaşadı” dedi.

Karar gazetesinin herhangi bir ‘ayrıcalık’ ya da ‘imtiyaz’ istemediğini ifade eden Oğur, “Sadece Sözcü, Cumhuriyet ya da Aydınlık’ın reklam alma koşullarına eşit bir muamele Karar’ın yaşaması için yeterli. Tarihe bu kadarına bile tahammül edememiş olarak geçmeyin!” yorumunda bulundu.

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Mehmet Aydın'ın sahibi olduğu, İbrahim Kiras'ın Genel Yayın Yönetmenliği'ni üstlendiği Karar gazetesinin bugünkü (12 Kasım) nüshasının ilk sayfasından yapılan duyuruda, reklam vermek isteyenlerin engellendiği ve ilan-reklam dağıtımını yapan ajansların Karar'a ilan verilmemesi konusunda uyarıldığı belirtilmiş ve “Maruz bırakıldığımız ambargonun ve baskıların bir an önce sona erdirileceğini umarak, bu haksızlığı okurlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz” denmişti.