Yıldıray Oğur, gün boyu mesaj aldığını söyledi, ismini hedef gösteren Bahçeli’ye şöyle sordu: Bu kadar insan bize neden geçmiş olsun ve dikkat et diyor?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “tetikçi köşe yazarları” diyerek Elif Çakır ve Taha Akyol’la birlikte ismini vererek hedef gösterdiği Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, gün boyunca “Geçmiş olsun” ve “Aman dikkat et” mesajları aldığını söyledi. Oğur, MHP liderine, “Devlet Bey, bu kadar insan bize neden geçmiş olsun ve dikkat et diyor? Benim bir cevabım yok, sizin bir cevabınız var mı?” diye sordu.

MHP lideri Bahçeli, dün kişisel sosyal medya hesabı Twitter’da yaptığı açıklamalarında Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a yapılan saldırıya ilişkin partisine gelen eleştiri ve suçlamalara sert bir dille tepki göstermiş; Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu hedef almıştı. Bahçeli açıklamalarında Karar gazetesinden Elif Çakır, Yıldıray Oğur ve Taha Akyol'un hedef alarak, “kiralık köşe yazarları” demişti.

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Gazeteci Oğur, sosyal medya hesabından gün boyunca "Geçmiş olsun” ve “Aman dikkat et” mesajları aldığını belirterek Bahçeli’ye, “Devlet Bey, bu kadar insan bize neden geçmiş olsun ve dikkat et diyor? Benim bir cevabım yok, sizin bir cevabınız var mı? Onlara ne dememizi tavsiye edersiniz?” sorularını yöneltti.

Oğur bir sonraki paylaşımda ise Bahçeli’nin sosyal Twitter’dan kendisini engellediğini hatırlattı.