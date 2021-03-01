Yıldıray Oğur: Erbakan anmasındaki fotoğraf karesinden en çok rahatsız olan iktidar cenahı olmadı, yüksek sesle itirazlar muhalefet cephesinden geldi

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan ölümünün 10. yılında Saadet Partisi tarafından düzenlenen törene 9 partinin katılmasına ilişkin olarak, "Erbakan anmasındaki fotoğraf karesinden en çok rahatsız olan iktidar cenahı olmadı, yüksek sesle itirazlar muhalefet cephesinden geldi" görüşünü savundu.

Oğur yazısında, "Necmettin Erbakan’ın vefatının 10. yıldönümü için Saadet Partisi tarafından düzenlenen program Türkiye ortalamasının üzerinde bir demokrasi ve siyaset tecrübesine dönüştü." düşüncesini dile getirdi.

Oğur şu ifadeleri kullandı:

"Ama ne ilginçtir ki o fotoğraf karesinden en çok rahatsız olan iktidar cenahı olmadı. Daha yüksek sesle itirazlar muhalefet cephesinden geldi. Daha beş sene önce Ankara’da otobüs durağında canlı bombayla katliam yapmış PKK’yla ortak bir tabanı olduğunu inkar etmeyen HDP’ye birazcık mesafe koyana faşist damgasını vuranlar için Erbakan’ı ölüm yıldönümünde yad etmek neden bu kadar sorun oldu acaba?

Ankara’da ülkücü bir belediye başkanının icraatlarını övmekte sorun bulmayan solcuların, Erbakan’ın ölüm yıldönümünde ardından bir kaç güzel cümle kurulmasına gösterdikleri tahammülsüzlüğü anlamak zor.

Zor zamanlarda aynı tabana dayandıkları çok güçlü bir iktidarın karşısında durmuş, bu yüzden parti genel merkezinden bile olmuş Türkiye’nin en eski ve köklü siyasi hareketlerinden birinin vefat etmiş manevi lideri için düzenlenen anma toplantısına muhalefet liderlerinin katılması gibi basit bir siyasi nezaketi bile kaldıramayanların siyasi kutuplaşmadan yakınma hakkı var mı?"

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