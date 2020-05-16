Yıldıray Oğur, “Delilik hali” dedi, AKP'yi eleştirdi: Davalar büyüdükçe, insanlar ve insanlık küçüldü

Karar yazarı Yıldıray Oğur, bugünkü köşesinde AKP’ye yönelik eleştirilerde bulundu.

İktidar kanadının kullandığı kutuplaştırıcı dile işaret ederek ‘ideolojik narsizm’e vurgu yapan Oğur, eski AKP milletvekili Metin Külünk’ün bazı sosyal medya paylaşımlarını hatırlattı. “Artık ortada bir siyasi parti yok, tarihi bir misyonu olan kutlu bir dava var. Siyasi parti yerini kutlu davaya bıraktıkça da karşısındakiler kolayca siyasi rakipten düşmana dönüşüyor” değerlendirmesinde bulunan Oğur, “Davalar büyüdükçe, insanlar ve insanlık küçüldü” eleştirisi getirdi.

Yıldıray Oğur yazısında son olarak, “Büyük hakikatlerin, ulvi davaların ayaklarını yere bastırmadıkça, onları yeniden diğer hakikatler ve davalarla eşit bir demokratik yarışa girmeye ikna etmedikçe, tarihi günlük siyasetin içinden çıkarmadıkça bu delilik hali sürecek” ifadelerini kullandı.

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