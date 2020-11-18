Yıldıray Oğur: Berkun Oya’nın yaptığı cesurca bir iş, bilerek ya da bilmeyerek siyasi bir açılım yapıyor

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, Netflix'te yayımlanan “Bir Başkadır” dizisinin yönetmeni ve senaryo yazarı Berkun Oya’nın cesurca bir iş yaptığını belirtti. Oğur, "Dizinin kısa sürede yarattığı bu rahatsızlık, huzursuzluk hissi, üzerine konuşma ve yazma isteği yüzünden müthiş oyunculuklara rağmen başrol unvanını bir kişi hak ediyor: Yönetmeni ve senaryo yazarı Berkun Oya." düşüncesini dile getirdi.

Oğur, "Evet belki, başörtülülere ayrımcılık siyaseten ve hukuken aşıldı ama aslında bu bir toplumsal uzlaşmanın, zihniyet dönüşümün sonucu olmadı, seküler kesim iktidarın mutlak gücü nedeniyle bunu kabul etmek zorunda kaldı ve zamanla buna alıştı. Ama uzun yıllar çok büyük bir heyecanla desteklediği bu ayrımcılıkla bugüne kadar yüzleşmedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun özeleştirisi dışında bu konuda edilmiş bir özeleştirel bir söz dahi duymadık. O yüzden bu bir norm haline gelemedi, dizinin İngilizce adıyla bir ‘ethos’a dönmedi. O yüzden de hala muhafazakar kesimde seküler alternatiflere karşı güvensizlik sürüyor." görüşünü savundu.

Oğur, "O yüzden asla geç ve klişe değil.Berkun Oya, bilerek ya da bilmeyerek siyasi bir açılım yapıyor. Kürt açılımı, Alevi açılımı gibi bu da sekülerlerin muhafazakar açılımı. Bugün CHP’nin, solun, laik kesimin en çok ihtiyacı olan şeyi bir diziyle başarıyor. Sekülerlere büyük ittifakların üzerine inşa edilebileceği kurucu ve kapsayıcı bir anlayışın nasıl olabileceğini gösteriyor. Ve bunu 2020 yılında yapması, 2008’de yapmasından daha büyük bir cesaret istiyor." ifadesini kullandı.

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