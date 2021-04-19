Yıldıray Oğur: Avrupa’nın en geri, en ırkçı, en aşırı sağcılarının hamasi konuşmaları Türkiye’de beğeni rekoru kırıyor

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, “Gündeme Dair Her Şey” Twitter hesabından paylaşılan “İtalya Temsilciler Meclisi Üyesi” Giorgia Meloni’nin konuşmasını köşesine taşıdı. Oğur, "Avrupa’nın en geri, en ırkçı, en aşırı sağcılarının hamasi konuşmaları Türkiye’de beğeni rekoru kırıyor" değerlendirmesini yaptı.

Oğur yazısında, "Yani karşımızda dört dörtlük bir aşırı sağcı, İslamofobik, milliyetçi siyasetçi var. Sömürgecilik kavramını da sevmediklerine karşı özgürce kullanıyor. Ama yine de birileri, 'Olsun, bu konuşmasında söyledikleri yanlış mı' diye itiraz edebilir. Bakalım doğru mu? Giorgia Meloni’nin yüzde 4’ler düzeyinde oy olan aşırı sağcı partisi, seçimlere Salvini’nin aşırı sağ Kuzey Ligi partisiyle ittifak içinde giriyor. Yani Meloni ile Salvini ittifak ortağı. Tabii büyük ortak Salvini. 2018’de Meloni’nin bu konuşmayı düzenlediği partisinin yıllık toplantısının başlığı 'Avrupa Avrupa’ya Karşı'ydı. 2019’daki partinin yıllık toplantısının özel konuğu Macaristan’ın aşırı sağcı popülist Başbakan’ı Orban’dı. Türkiye’de çok beğenilen konuşmanın yapılığı 2018’deki zirvenin özel konuğu kimdi peki? Steve Bannon. Trump’ın ırkçı, komplo teorisyeni, İslamofobik eski danışmanı. Dünyadaki aşırı sağ hareketlerin ideolog gözüyle baktığı Bannon. O sırada da Le Pen, Alman AfD, Nigel Farage, Salvini ve Meloni’nin partilerini tek çatı altında birleştirmeye çalışıyordu. Bu yüzden çok takdir ettiği Meloni’nin partisinin yıllık toplantısına katılmıştı." ifadesini kullandı.

Oğur şu ifadeleri kullandı:

"İtalyan kara sularının göçmenlere tamamen kapatılmasını savunan Meloni’nin Afrikalılar da pek umurunda değil. Ayrıca Fransa’nın çok kötü bir sömürgecilik geçmişi olsa da, Cezayir, Ruanda ve diğer ülkelerde Fransa’nın işlediği suçlar için özür dileyen, araştırılması için arşivleri açan Macron, herhalde bu sömürgecilik tarihinden sorumlu tutulacak son Fransız olurdu. Ama Türkiye sağıyla soluyla içinde Batı karşıtlığı, emperyalizm geçen her konuşmaya bayılıyor. Ayrıntılarla ilgilenmiyor. Ama günün sonunda Avrupa’nın en geri, en ırkçı, en aşırı sağcılarının hamasi konuşmaları Türkiye’de beğeni rekoru kırıyor. İslam’dan ve Müslümanlardan nefret eden bir İtalyan siyasetçi, hacı amcaların Whatsapp gruplarında dolaşabiliyor. Türkiye’de en milliyetçiden farksız bir dünya görüşüne sahip birinin, Afrikalı göçmen gemilerini denizin ortasında bırakmayı savunmak için attığı hamasi nutuk, insanlık, hümanizm, anti-emperyalizm övgüleri alabiliyor. Galiba Türkiye bu tadı seviyor..."