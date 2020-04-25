Yıldıray Oğur, 1921 yılındaki tek soruluk anketin hikâyesini anlattı: Milli istiklal mücadelemizin, bereketli ve verimli olması neye bağlıdır?

Karar yazarı Yıldıray Oğur, bugünkü yazısında Meclis’in Evrak ve Tahrirat Müdürü Necmettin Sahir (Sılan) Beyin, Ankara'ya kara bulutların çöktüğü 1921 yazında tek sorudan oluşan anketinin hikâyesini anlattı.

Necmettin Sahir'in, “Kazanılacak olan milli istiklal mücadelemizin, feyizdar (bereketli) ve semeredar (verimli) olması neye mütevakkıftır? (bağlıdır)” sorusundan oluşan anketi pek çok isme sorduğunu aktaran Oğur, "Cevap vermeyenler arasında İsmet İnönü, Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak, Rauf Orbay ve Ali Fuat Okyar ile birlikte Mustafa Kemal de var" dedi.

Yazısında soruya verilen yanıtlara yer veren Oğur, devamında şunları kaydetti:

"100 yıl önce başkentin güvenlik için Ankara’dan taşınması gereken karanlık günlerden geçerken bu ankete cevap vermiş milletvekilleri, herhalde 100 yıl sonra aynı konuların konuşulmaya devam edeceğini düşünemezdi.

Yine de onların gelecek için kurdukları hayaller, iyimser temenniler moral verici. Zaten o temennilerin çoğuna da bugün hala temenni olarak katılmamak mümkün değil..."

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