Yıldıray Çiçek'ten Bülent Arınç'a "Kahpe Bizans" benzetmesi: Ne zaman ortam hareketli olsa hemen “FETÖ’cüler zulüm görüyor” diye ortaya çıkıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin basın danışmanı, Türkgün gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek, eski Meclis Başkanı ve eski YİK üyesi Bülent Arınç’ı hedef aldı.

Çiçek'in Arınç’ın organize suç örgütü lideri Sedat Peker'le ilgili gelişmelere ilişkin olarak, "Lohusa kadınların bile tutuklandığı, çocuklarıyla beraber cezaevinde kaldığı bir Türkiye'de gereği yapılacaktır herhalde" ifadelerini kullandığı röportajının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkati çekti. Çiçek, Arınç'ı, “Kahpe Bizans filminde bir kadın vardı sürekli ‘onu almayın beni alın’, ‘onu göndermeyin beni gönderin’, ‘onu öldürmeyin beni öldürmeyin’ repliklerini kullanıyordu. Bülent Arınç da ne zaman ortam hareketli olsa hemen ‘FETÖ’cüler zulüm görüyor’ diye ortaya çıkıyor…. Kahpe Bizans” sözleriyle eleştirdi.

Arınç ne demişti? Independent Türkçe’den Can Bursalı’ya konuşan Bülent Arınç, Peker’in açıklamalarıyla ilgili olarak, “Lohusa kadınların tutuklandığı Türkiye’de, ‘şanlı yargımız’ bu ağır suçların sahipleri hakkında gerekeni yapacak herhalde” diye konuşmuştu. TIKLAYIN - Bülent Arınç'tan "Sedat Peker" yorumu: Lohusa kadınların bile tutuklandığı, çocuklarıyla beraber cezaevinde kaldığı bir Türkiye'de gereği yapılacaktır herhalde

"Asıl soru şu; özellikle Arınç zamanı AA'ya ve TRT’ye yerleştirilen ve kendini gizli tutan ne kadar FETÖ’cü vardır?"

Bir başka paylaşımında ise Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turn'ın basın toplantısında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a "AK Parti, ismi şaibelerle anılan Soylu'dan daha mı küçük?" diye sormasına dikkati çeken Çiçek, yine Arınç'ı hedef alarak, “Asıl soru şu; özellikle Bülent Arınç zamanı Anadolu Ajansı'na ve TRT’ye yerleştirilen ve kendini gizli tutan ne kadar FETÖ’cü vardır?” mesajını paylaşmıştı.