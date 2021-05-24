Yıldıray Çiçek'ten Bülent Arınç'a "Kahpe Bizans" benzetmesi: Ne zaman ortam hareketli olsa hemen “FETÖ’cüler zulüm görüyor” diye ortaya çıkıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin basın danışmanı, Türkgün gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek, eski Meclis Başkanı ve eski YİK üyesi Bülent Arınç’ı hedef aldı.
Çiçek'in Arınç’ın organize suç örgütü lideri Sedat Peker'le ilgili gelişmelere ilişkin olarak, "Lohusa kadınların bile tutuklandığı, çocuklarıyla beraber cezaevinde kaldığı bir Türkiye'de gereği yapılacaktır herhalde" ifadelerini kullandığı röportajının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkati çekti. Çiçek, Arınç'ı, “Kahpe Bizans filminde bir kadın vardı sürekli ‘onu almayın beni alın’, ‘onu göndermeyin beni gönderin’, ‘onu öldürmeyin beni öldürmeyin’ repliklerini kullanıyordu. Bülent Arınç da ne zaman ortam hareketli olsa hemen ‘FETÖ’cüler zulüm görüyor’ diye ortaya çıkıyor…. Kahpe Bizans” sözleriyle eleştirdi.
"Asıl soru şu; özellikle Arınç zamanı AA'ya ve TRT’ye yerleştirilen ve kendini gizli tutan ne kadar FETÖ’cü vardır?"
Bir başka paylaşımında ise Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turn'ın basın toplantısında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a "AK Parti, ismi şaibelerle anılan Soylu'dan daha mı küçük?" diye sormasına dikkati çeken Çiçek, yine Arınç'ı hedef alarak, “Asıl soru şu; özellikle Bülent Arınç zamanı Anadolu Ajansı'na ve TRT’ye yerleştirilen ve kendini gizli tutan ne kadar FETÖ’cü vardır?” mesajını paylaşmıştı.
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Ne olmuştu?
AA muhabiri Musab Turan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye sorduğu soru iki bakanı şoke etmişti. AA muhabiri, “19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan milletin teveccühünü kazanan AK Parti ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu’dan daha mı küçük? Üç buçuk yaşında oğlumun yüzüne bakarken maskeli balodan dolayı ben utanıyorum. Sizin çocuklarınız yok mu?” demişti.