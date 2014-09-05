Yılda ortalama kaç dizi oynuyor, 36.7 milyon liralık ciroyla hangi dizi rekor kırdı? İşte rakamlarla dizi sektörü...

Eylül ayıyla birlikte teker teker gösterime girmeye başlayan Türk dizileri bu yıl rekor büyüme bekliyor. 45 yapım şirketinin 850 milyon TL ciro hedeflediği dizi endüstrisinde geçen sezon en büyük payı Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu ve Karadayı kaptı.

Türkiye’de her geçen yıl büyüyen dizi endüstrisinde gelirler rekor kırıyor.

Hürriyet'ten Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre, her sezon 80 dizi filmin vizyona girdiği Türkiye’de 15 bin kişi bu sektörden ekmek yiyor. Dizi endüstrisinde faaliyet gösteren 45 yapım şirketinin yıllık cirosu 850 milyon TL’ye koşarken, Geçtiğimiz yıl en çok para kazanan yapım Muhteşem Yüzyıl oldu. Dizinin cirosu 36.7 milyon TL’ye ulaşırken, 2’nci sırada bu sezon Kanal D ekranlarına geri dönen Kurtlar Vadisi Pusu yer aldı. Pusu’nun cirosu 34.8 milyon TL oldu.

80 ülkede yayınlanıyor

Türk dizilerinin yurtdışında 80’den fazla ülkede yayınlandığını söyleyen Yapımcılar Derneği Başkanı Birol Güven, “Dizi öyküleri, oyuncuları, mekanları, müzikleri, dekorları ve kostümleriyle sektör her geçen yıl büyüyor. Önceden hızla apar topar yapılan diziler bugün 2 yıllık ön hazırlıkla üretiliyor. Özellikle ülke tanıtımına büyük katkı yapan dizi endüstrisinin bu yıl yüzde 12 civarında büyümesini bekliyorum” dedi.