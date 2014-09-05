T24 LogoT24 Logo
Magazin

Yılda ortalama kaç dizi oynuyor, 36.7 milyon liralık ciroyla hangi dizi rekor kırdı? İşte rakamlarla dizi sektörü...

Dizi endüstrisinde faaliyet gösteren 45 yapım şirketinin yıllık cirosu 850 milyon TL'ye yaklaştı

05 Eylül 2014 10:05

Eylül ayıyla birlikte teker teker gösterime girmeye başlayan Türk dizileri bu yıl rekor büyüme bekliyor. 45 yapım şirketinin 850 milyon TL ciro hedeflediği dizi endüstrisinde geçen sezon en büyük payı Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu ve Karadayı kaptı.

Türkiye’de her geçen yıl büyüyen dizi endüstrisinde gelirler rekor kırıyor.

Hürriyet'ten Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre, her sezon 80 dizi filmin vizyona girdiği Türkiye’de 15 bin kişi bu sektörden ekmek yiyor. Dizi endüstrisinde faaliyet gösteren 45 yapım şirketinin yıllık cirosu 850 milyon TL’ye koşarken, Geçtiğimiz yıl en çok para kazanan yapım Muhteşem Yüzyıl oldu. Dizinin cirosu 36.7 milyon TL’ye ulaşırken, 2’nci sırada bu sezon Kanal D ekranlarına geri dönen Kurtlar Vadisi Pusu yer aldı. Pusu’nun cirosu 34.8 milyon TL oldu.

 

80 ülkede yayınlanıyor

 

Türk dizilerinin yurtdışında 80’den fazla ülkede yayınlandığını söyleyen Yapımcılar Derneği Başkanı Birol Güven, “Dizi öyküleri, oyuncuları, mekanları, müzikleri, dekorları ve kostümleriyle sektör her geçen yıl büyüyor. Önceden hızla apar topar yapılan diziler bugün 2 yıllık ön hazırlıkla üretiliyor. Özellikle ülke tanıtımına büyük katkı yapan dizi endüstrisinin bu yıl yüzde 12 civarında büyümesini bekliyorum” dedi.

ETİKETLER

magazintelevizyondizi sektörücirokazançpastapayhangi diziortalama kaç diziyayın850 milyon liramuhteşem yüzyılkurtlar vadisikaradayı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24