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Yaşam

Yılda ortalama 50 polis intihar ediyor

Son 12 yılda intihar eden polis sayısı 600’e ulaştı

03 Aralık 2012 02:00

 

Hülya Karabağlı

 

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, 2 bin- 2012 arasında 600 polisin intihar ettiğini, üçte birlik bir oran da intihar teşebbüsü yaşandığını söyledi. Yılda ortalama 50 polis intihar ediyor.

 

En çok intihar ilk dört yılda

 

Gök, geçtiğimiz haftaya damgasını vuran TSK’da er ve erbaşların intihar rakamlarından sonra Emniyet’teki durumla ilgili bir çalışma yaptı. Gök’ün resmi verilere dayanan çalışmasına göre, yaklaşık 50 polis intihar ediyor. İntiharlar en çok mesleğin ilk dört yılında yaşanıyor. 

 

Nöbetlerle gece gündüz karışıyor 

 

Bir polis 320 saat mesai yapıyor. 12-12, 12-24, 12-36  gibi  geceyi gündüze karıştıran nöbet tutuyor. Bu nöbet sistemi, toplumsal baskı,  ücretlerdeki yetersizlik, geçim derdi, stres gibi bir çok neden intihara sürüklüyor.

 

Gök:  Eylemde, komşusunu, yakınını görüyor

 

Polisin ağır koşullarda görev yaptığını,  özellikle toplumsal olaylarda üzerinde büyük bir baskı hissettiğini söyleyen Gök, “Eylemde, komşusunu, arkadaşını, yakınlarını görüyor. Sert bir müdahaleyi içinden doğru bulmayabiliyor. Ancak, katı hiyerarşik sistemde,  bu müdahale zorunlu olduğu için üstünde bir baskı oluşuyor” dedi.

 

Ailesiyle bir araya gelemiyor

 

Mesai  saatlerinin  ailesi, yakınlarıyla birlikte  olmasını engellediğine dikkat çeken Gök, bunun psikolojik baskıyı artırdığına dikkat çekti. 

 

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