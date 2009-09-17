Yılda bir kez görüşebilen aile

Antalya’nın Alanya ilçesinde beş yıl önce evlenen ve bir çocukları bulunan Norveçli Heidi Elisabeth Sostuen Şevik (27) ile Hilmi Şevik (38), yılda ancak bir ay görüşebiliyorlar.

Edinilen bilgiye göre, Norveç’in Elverum şehrinde bir anaokulunda vekil öğretmenlik yapan Heidi Elisabeth Sostuen, 2003 yılında tatile geldiği Alanya’da, kendisi gibi vekil öğretmen Hilmi Şevik’e aşık oldu. Tatilinin sonunda Norveç’e dönen Heidi, bir yıl sonra Alanya’ya tekrar geldi ve Hilmi Şevik’le evlendi.

Norveç’te yaşama kararı alan çiftten Heidi, ülkesine döndükten sonra eşine davet mektubu gönderdi ve Hilmi Şevik, eşinin gönderdiği davetle Norveç Konsolosluğu’na vize müracaatında bulundu. Vize beklenirken, Heidi doğum yaptı ve dünyaya gelen çocuklarına Kamil adını koydular. Vize çıkmayınca Hilmi Şevik, ardından turist olarak bu ülkeye gitmek için konsolosluğa bavşurdu. Bu talebine de karşılık verilmedi.

Hilmi Şevik, yaptığı açıklamada, eşiyle 6 yıl önce tanıştığını ve 5 yıl önce evlendiğini, bir yıl sonra çocukları olduğunu anlattı.

Eşinin, işi ve ekonomik koşulları gereği yılda bir kez çocuğuyla Alanya’ya gelebildiğini ifade eden Hilmi Şevik, "Evlendikten sonra eşimle Norveç’e gitmek istedim ve vize için Norveç Konsolosluğu’na başvurdum. Norveç’ten oturma izni alamadığım gibi, "Geri dönmezsin" gerekçesiyle turist vizesi de verilmiyor. Ailemle yılda bir ay bir araya gelebiliyorum. Bu insanlık ayıbı" diye konuştu.

4 yaşındaki oğlunu sadece dört kez görebildiğine işaret eden Şevik, bu durumun kendilerini çok üzdüğünü, psikolojilerinin bozulduğunu belirtti. Şevik, "Ailemi bir arada tutmak istiyorum" dedi.

Konsolosluk yetkilileriyle defalarca görüşerek durumunu anlattığını dile getiren Şevik, son umudunun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu olduğunu söyledi. Şevik, Başbakan Erdoğan ve Çavuşoğlu’ndan yardım istediğini kaydetti.

"Norveç ve Türk Hükümetlerinden yardım istiyoruz"

Heidi Elisabeth Şevik de, içinde bulundukları duruma çok üzüldüğünü, özellikle oğlunun durumunun kendisini çok üzdüğünü belirtti. Sadece aile bütünlüğünü sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Heidi, "Norveç ve Türk hükümetlerinden bizi bir araya getirme konusunda yardım istiyoruz. 5 yıldır evliyiz ama yılda bir kez bir araya gelebiliyoruz. Bu durum ikimizi de çok yordu ama en çok oğlum üzülüyor. Bu sorunun bir an önce çözülmesi en büyük arzumdur" diye konuştu.

10 gündür Alanya’da bulunan anne Şevik, yarın ülkesine döneceğini kaydetti.

AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, bu konuyu duyduğunu ancak kendisine bir talep gelmediğini söyledi.

Norveçlilerle evli kişilerin bazılarının bu tür sorunlar yaşadığını bildiğini belirten Çavuşoğlu, ailenin bir araya gelmesi konusunda ilgili makamlarla görüşerek yardımcı olmaya çalışacağını bildirdi. Aile birliğini önemsediklerinin altını çizen Çavuşoğlu, elinden geleni yapacağını kaydetti.