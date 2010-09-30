Yılda bin 500 kadın rahim ağzı kanseri oluyor

T24- Türkiye'de yılda bin 500'e yakın kadının rahim ağzı kanserine yakalandığını ve bunların 500'ünün aynı yıl hayatını kaybettiğini belirten uzmanlar, erken tanının önemine dikkat çekti. Ntvmsnbc'nin haberi şöyle:





Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Ayhan, Belek'te düzenlenen '12. Jinekolojik Onkoloji Ulusal Kongresi'nde, kadın üreme organlarında en sık görülen kanser türlerinin yumurtalık, rahim içi ve rahim ağzı kanserleri olduğunu söyledi.







Türkiye'de kadınlarda görülen kanserler arasında kadın üreme organları kanser türlerinin dördüncü sırada bulunduğunu belirten Prof. Dr. Ayhan, yumurtalık ve rahim içi kanserlerinin doğurganlıkla azaldığını, rahim ağzı kanserinin ise aynı nedenle arttığını vurguladı.







Dünyada yılda ortalama 500 bin kadının rahim ağzı kanserine yakalandığını vurgulayan Prof. Dr. Ayhan, bunlardan 280 bininin hastalık nedeniyle öldüğünü söyledi. HPV virüsüyle yakın ilişkili olan kanserin özellikle gelişmekte ve gelişmemiş ülkelerde sorun olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ayhan, ''Türkiye'de yılda bin 500'e yakın kadın rahim ağzı kanserine yakalanmaktadır ve 500'ü aynı yıl hayatını kaybetmektedir'' diye konuştu.



Bağışıklık sistemiyle ilgili çalışmalar sonucu HPV virüsünün tiplerine karşı aşı geliştirildiğini dile getiren Prof. Dr. Ayhan, üç doz aşının Türkiye'de 11-12 yaş aralığında uygulandığını söyledi. Aşının geçmişinin 8,5 yıl olduğunu belirten Prof. Dr. Ayhan, koruyuculuğunun 56 yaşına kadar sürdüğünü kaydetti. Bu aşıyı kanser aşısı olarak lanse etmemek gerektiğini vurgulayan Ayhan, aşının HPV virüsüne karşı koruma sağladığını kaydetti.







AŞININ MALİYETİNİ DEVLET KARŞILAYABİLİR





Sağlık Bakanlığının oluşturduğu komisyonun aşıyla ilgili 48 TL maliyet belirlediğini belirten Ayhan, ihaleyi alan firma olması durumunda aşı maliyetinin devlet tarafından karşılanacağını söyledi.







Rahim ağzı kanserinin önlenmesi için en önemli faktörlerden birinin halk arasında ''Simir testi'' olarak bilinen servikal smear ile yapılan yıllık taramalar olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ayhan, bu tarama ile erken teşhisin mümkün olduğunu vurguladı.







Rahim ağzı kanserinin sigara içen toplumlarda daha sık görüldüğüne işaret eden Prof. Dr. Ayhan, çok eşlilikten kaçınma ve prezertavif kullanımının da riski azalttığını kaydetti. Kadınların 30 yaşından itibaren 5 yılda bir smear testi yaptırmasının önemine işaret eden Prof. Dr. Ayhan, erken tanı ile hastalığın tamamen tedavi edilebildiğini dile getirdi.







DOĞUM KONTROL HAPLARININ KORUYUCULUĞU





Dernek Genel Sekreteri Doç. Dr. Faruk Köse de, kadın iç genital organlarındaki en tehlikeli kanser türünün yumurtalık kanseri olduğunu söyledi.







Yumurtalık kanserinin erken teşhisinin mümkün olmadığına dikkati çeken Doç. Dr. Köse, ''Her 4 kadından 3'ü ileri evrede doktora gelmektedir'' dedi.







Yumurtalık kanserinin tedavilere rağmen en sık tekrarlayan kanser türü olduğunu belirten Doç. Dr. Köse, ''Bu hastalığa yakalanıp da 5 yıl yaşar dediğimiz 10 kadından 6'sı 5 yıl dolmadan hayatını kaybediyor'' diye konuştu.



Doç. Dr. Köse düzenli kullanılan doğum kontrol hapının yumurtalık ve rahim içi kanserlerinin oluşmasını yüzde 40 önlediğini sözlerine ekledi.









MENOPOZDA KANAMA OLUYORSA…





Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Macit Arvas da, rahim içi kanserinin kadın üreme organları kanserleri içinde en sık görülen kanser türü olduğunu söyledi.







Prof. Dr. Arvas, hastalığın daha çok menopoza girmiş yaşlı hastalarda görüldüğünü vurgulayarak, ''Adet görmeyen kadınların uzun süre sonra kanaması oluyorsa mutlaka doktora başvurmalı. 45'in altındaki kadınlarda kanamalar uzun sürüyorsa mutlaka başvurmalı. Hastalığı erken dönemde yakalamak önemli. Her aklı başında kadın jinekolojik muayenesini yaptırmalıdır'' dedi.





