"Yılda 80 normal doğum yaptıramayan asistanlara uzmanlık verilmeyecek"

Sağlık Bakanlığı, sezaryen oranlarını azaltmak için yeni önlemler alıyor. Artık kadın doğum asistanları yılda 80 normal, 40 zorlu doğum yaptırmazsa uzmanlık alamayacak. Ayrıca SGK'nın özel hastanelerde doğum yapanlar için ödediği miktar artacak yani fark ücreti azalacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı İrfan Şencan, Türkiye'nin OECD ülkelerine göre sezaryen oranı en yüksek ülke olduğunu belirterek 100 doğumdan 53,5'inin sezaryenle olduğunu söyledi.

"Zorlu vakalara müdahale etmekten çekiniliyor"

Kadın doğum asistanlarının yeterli sayıda normal doğum görmeden uzman olduğuna dikkati çeken Şencan, eğitim veren kurumlarda bile yılda 100'den az normal doğum gerçekleştiğini aktardı. Şencan, "Böyle bir yerde bir kadın doğum uzmanı yetişemez. Hekimlerimiz sorunlu vakalara müdahale etmekten çekiniyorlar çünkü yeterli sayıda doğum görmüyorlar" dedi.

"Zorlu doğumlarla başa çıkma eksikliği sezaryene yönlendiriyor"

TUK'un geçen yıl kadın doğum uzmanlık eğitimine ilişkin "Her asistan için yıllık 80 normal doğum, 40 zorlu doğum yönetme" şeklinde karar aldığını anımsatan Şencan, şöyle devam etti:

"TUK'un geçen yıl aldığı kararı sıkı bir şekilde takip edeceğiz. Buna uymayan yerler var. Buralar ya buna uyacak şekilde asistan eğitimini sağlayacak ya da asistan alamayacak. Zorlu doğumların başka yere havale edilmesiyle anne ölümlerine de zemin hazırlanıyor. Anne ölümünü azaltmak için uygulanan bir program. Zorlu doğumlarla başa çıkma eksikliği sezaryene yönlendiriyor. Geçen yıl uzmanlığını almış, bu şartlara uymayanları da eğitim programlarına alacağız."

"Hiçbir uzman sezaryeni savunamaz"

Şencan, 1970'de kurulan bir tıp fakültesinin kadın doğum kliniğinde bir yılda 58 normal doğum gerçekleştiğine işaret ederek şunları söyledi:

"Orada en az 10 asistan vardır. Bu asistanların 4 yıl içinde bin 200 normal doğum yaptırması lazım. Bu klinikte yılda 300'den aşağı doğum takip ediliyorsa orada asistan yetişemez. Bunlar sadece sezaryen doktoru oluyor. Kadın doğum uzmanları, kadın doğumla ilgili eğitimin standardını belirleyen, TUK Müfredat Oluşturma Komisyonu bunu böyle belirledi. TUK'ta da onaylandı. Bu sene bunların takibine başlıyoruz. 'Üniversitede sen bu doğumları hoca nezaretinde yaptırmadıysan burada uzmanlık eğitimini tamamlayamazsın' diyeceğiz. Biz, bunu hoş gördüğümüzde zorlu doğumla başa çıkamayan kadın doğum uzmanı oluyor. Sezaryen doğum yapan, kadın doğum uzmanı oluyor. Hem anne kaybediyoruz hem de sezaryen oranları yüzde 70'e çıkıyor. 'Sezaryen yasaktır' gibi bir kavram asla savunmuyoruz. OECD ülkelerine baktığımızda, birinci sırada biz varız. 100 doğumdan 53,5'i sezaryen. Bize en yakın olanlar yüzde 37. Buralarda da son yıllarda düşüş var, bizim gibi yüksek olan yok. Yüksekliği bizim gibi artan hiçbir ülke yok. Hiçbir uzman sezaryeni savunamaz."

"Normal doğumda hastaneye ödenen ücret artırılacak"

Normal doğum ve zorlu doğumda tecrübesi az olan kadın doğum uzmanlarının deneyimlerinin eksik olduğunu ifade eden Şencan, hekimlerin ve anne adaylarının da doğumu kendi fizyolojik şartlarından çıkararak tamamen kendi kontrolleri altına almaya çalıştıklarını söyledi.

Şencan, şöyle konuştu:

"SGK ile görüşmelerimiz tamamlanmak üzere. Normal doğum ücretlerini yüzde 30-40 oranında artıracağız. Burada devletin hastanelere ödediği normal doğum ücretleri artırılacak. Sezaryeni değiştirmiyoruz. Yeni düzenlemede, normal doğumu sezaryenden daha yukarı çekeceğiz. Normal doğum uzun süre takip gerektiren bir durum. Dolayısıyla normal doğumun daha fazla olması gerekiyor. Bakanlığımız, bu konuda kararlı SGK da bunu destekliyor. Normal doğumda devletin ödediği para artmış olacak."

"Ebelerin bile eksiklikleri olduğunu gördük"

Ebeler için de bir düzenleme yapılacağını anlatan Şencan, "Ebelerin de en az 40 doğumu aktif takip etmiş olması gerekiyor. Ebelerin birçoğu, özellikle özel liselerden mezun olanların, büyük üniversitelerden mezun olan ebelerin bile 40 doğumu takip etme konusunda eksiklikleri olduğunu gördük" diye konuştu.

Şencan, ebelerin eğitimlerinin de güçlendirileceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Kendi kurumumuzda çalışan ebelerin de eksiklikleri giderilecek. Hem kadın doğum asistanlarının hem de ebelerin eğitim sürecinde doğumla ilgili birikimini, zorlu vakayla başa çıkma birikimini artıracağız. Bunun için yasal alt yapı zaten var. Bu sene onların denetiminin peşindeyiz."