Yılda 60 milyon liralık destek sağlayan Ülker, futboldan desteğini çekti

Futbola milyonlarca lira katkı sağlayan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e bir mektup gönderip futboldan tüm desteklerini çektiklerini duyurdu.

Habertürk’e açıklama yapan Murat Ülker, “Avrupa’daki seyircileri görünce kıskanıyorum.Passolig sistemi daha esnek olabilirdi. 14 yabancı kararı yanlış. Üzülerek futboldan desteğimizi çekiyoruz. Bunu mektupla TFF’ye de bildirdim” diye konuştu.

Ülker'in açıklamaları şöyle:

“İngiltere ve Almanya’daki seyircileri görünce kıskanmamak elde değil. Ülke adına çok üzülüyorum. Orada düşmeye aday takımların maçlarına bile binlerce seyirci geliyor. En son İngiltere’de bir maça gittim. Ortam inanılmaz güzeldi, müthiş keyif aldım. Ne yazık ki bizde bunları göremiyoruz. Futbolseverlerin mutluluğunu engellemeyelim. 1.5 saatlik bir maç sırasında stada giden sporseverler sevinebilir, kızabilirler. Bu normaldir. Daha hoşgörülü olmalıyız. Passolig sistemi getirilirken, daha esnek olunabilirdi. Kimse kişisel bilgilerinin, devlet de olsa kayıt altına alınmasını istemez, rahatsız olur.

‘Yabancı kuralı mantık dışı’

Tribünler niye boş diye kafa yormalıyız. Son olarak 28 kişilik kadroda sadece 14 Türk’ün olması kararı yanlıştır. İsteyen takımlar 11 yabancıyla sahaya çıkacakmış. Bu mantık dışı. O zaman Türk çocukları ne yapacak?

‘Beklediğimizi bulamadık’

TFF yetkilileriyle daha önce de konuştuk. Kendilerine nazik bir dille mektup yazdım. Üzülerek Milli Takımlar da dahil, sponsorluktan, formalardaki reklamlardan desteğimizi çekeceğiz. Biz sponsor olurken, Türk futbolu gelişsin, altyapılar güçlensin, oyuncular çıksın, Avrupa’da hatta dünyada ülkemiz söz sahibi olsun diye düşünmüştük. Ancak geldiğimiz noktada beklediğimizi bulamadık.”

Spora yılda 60 milyon lira

Yıldız Holding ve Ülker olarak grup her yıl spora ortalama 60 milyon lira civarında bir destek sağlıyor. Futbola ise son 9 yılda 215 milyon dolar civarında katkı verdiler. Yıldız Holding şu anda Ülker markasıyla futbolda TFF, F.Bahçe ve G.Saray; basketbolda ise Fenerbahçe Ülker’in sponsorluğunu yapıyor. Ayrıca birçok sportif etkinliğe destek veriyor.

Ülker Grubu'ndan gönderilen mektup şöyle:

Sporu destekleyen ve topluma faydasına inanan bir kurum olarak 8 yılı aşkın bir süredir milli takımın ve Türkiye’nin güzide kulüplerinin büyük destekçilerinden biriyiz. Çocuklarımıza ve gençlerimize sporu sevdirmekle birlikte, tüm sporseverlerin mutlu anlarını çoğaltmayı ve paylaşmayı amaçlıyoruz. Türkiye’de her zaman en önemli eğlence ve motivasyon kaynağı olan futbolun şiddet, kavga ve gerginliklerle anıldığı, değerinin giderek düştüğü ve artık seyircilerin izlemek istemediği bir spor haline geldiğini üzülerek takip ediyoruz. Son günlerde büyük kulüplerin dahi boş tribünlere oynadığı bir ortamda, futbolun gerek taraftar gerekse markalar açısından cazibesini yitirdiğini, dramatik düşüşün bizi endişelendirdiğini belirtmek isterim. Dileğimiz, karşılıklı saygı ve fair-play anlayışının yaygınlaştırılması, futbolun seyirciyle birlikte değerinin yükseltilmesi... Ama ne yazık ki bu azalan ilgi ve değer karşısında kulüp ve müsabakalara desteğin anlamı kalmadığını da bilmenizi istedim.



1- Futbolun şiddet, kavga ve gerginlikle anılır olması.



2- Türk futbolunun marka değerindeki dramatik düşüş.



3- Maçların cazibesini yitirmesi, statların boş kalması.



4- Fair-Play’le örtüşmeyen atmosfer.