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Sağlık

Yılda 500 bin kadın çocuk uğruna ölüyor

UNICEF, dünyada her yıl 500 binden fazla kadının hamilelik ve doğum sırasında öldüğünü açıkladı.

21 Eylül 2008 03:00

UNICEF, dünyada her yıl 500 binden fazla kadının hamilelik ve doğum sırasında öldüğünü açıkladı.

BM Çocuk Fonu UNICEF’in yayımladığı bir raporda, 2005 yılında hamilelik ve doğum sırasında ölen 536 bin kadının genellikle gebelikle ilgili acil hizmetlerinin eksikliği yüzünden kanama nedeniyle öldüğü belirtildi. Açıklamada, başta Asya olmak üzere doğumla ilgili hizmetlerde belli bir ilerleme olsa da, mali kaynakların ve siyasi isteğin yetersizliği sebebiyle dünyada anne ölümlerinin sayısının hala yüksek olduğu kaydedildi.

UNICEF, 2005 yılında ölen kadınların yüzde 99’unun gelişmekte olan ülkelerde hayatını kaybettiğini, bunun yarısının da Sahraaltı Afrikası ülkelerinde olduğunu açıkladı.

UNICEF raporunda, eğitimli personelin kısıtlı olduğu gelişmekte olan ülkelerde her yıl 50 milyon doğum olduğu bildirildi.

Asya ve Afrika ülkelerindeki anne ölümlerinin öncelikle kan kaybından meydana geldiği belirtilen raporda, enfeksiyonlar, yüksek tansiyon, kürtaj komplikasyonları ve AİDS’in de diğer nedenler olduğu kaydedildi.

Raporda, anneler için ölüm riskinin gelişmekte olan ülkelerde 76’da 1 olduğu vurgulanırken, bu sayının sanayileşmiş ülkelerde 8 bin de 1 olduğuna dikkat çekildi. UNICEF, hamilelik ve doğum sırasında ölme riskinin en yüksek olduğunu ülkenin 7’de 1 oranıyla Nijer olduğunu, bu ülkeyi 8’e 1 ile Sierra Leone’nin takip ettiğini, ancak Sri Lanka ve Mozambik gibi bazı ülkelerde ise ölüm oranını düşürme konusunda başarı sağlandığını kaydetti.

UNICEF, aile planlaması, doğum konusunda eğitimli sağlık personeli, doğum ve doğum sonrası bakım hizmetlerinin yaygınlaşmasının anne ölümlerinin azalmasında anahtar konumda olduğunu belirtti.

(AA)

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