Yılda 5 milyon kişi 'tembellikten' ölüyor

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) kongresinde sunulan bir rapora göre, yılda 5 milyon kişi hareketsiz yaşam tarzının yol açtığı kalp-damar hastalıkları yüzünden hayatını kaybediyor.

ESC kongresinde sunulan rehberde, "Egzersiz eksikliği dünya genelinde yılda 5 milyonun üzerinde ölüme ve Avrupa'da 80 milyar euro'nun üzerinde sağlık harcamasına yol açıyor" denildi.

Yetişkinlerin haftada 150 dakika orta seviyeli ya da 75 dakika yoğun egzersiz yapması tavsiye edildi.

Kongrede sonuçları açıklanan bir araştırma da, fiziksel olarak aktif olanların kalp-damar hastalıklarından ölme riskinin yüzde 23'e kadar azaldığını ortaya koydu.

Norveç Trondheim Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırmasına göre, yürüyüş, yüzme, dans ya da bisiklet sürme gibi fiziksel aktivitede bulunma oranı yüksek olanların kalp-damar hastalıklarından ölme riski, erkeklerde yüzde 17, kadınlarda yüzde 23 azalıyor.

39 bin kişi üzerinde yapılan araştırmada, fiziksel aktivitelerin kalp üzerindeki etkisi ile yaş, cinsiyet gibi kişisel faktörlerin bir araya gelmesiyle oluşturulan "kişisel aktivite bilgisinin" (PAI - personal activity intelligence) kalp-damar hastalıklarından ölüm riskini belirlemede etkili olduğu bulundu.

"Katil divan"

Norveç Trondheim Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacı Dr Javaid Nauman, "Düzenli egzersiz yapmanın sağlığa faydalı olduğunu zaten biliyorduk, ancak bireyler kalp-damar hastalıklarını ve erken ölümleri engellemek için ne kadar egzersiz yapmaları gerektiğini bilmiyor.

Burada amaç, PAI seviyesini 100'ün üzerinde tutmak olmalı" dedi.

Aynı kongrede sunulan başka bir araştırma da 65 yaş üzerindekilerin haftada 4 saat orta şiddette fiziksel aktivitede bulunarak kalp-damar hastalıklarından ölme riskini yarı yarıya azaltabileceklerini gösterdi.

Finlandiya'daki Oulu Üniversitesi'nin 2500 kişi üzerinde 12 yıl boyunca yürüttüğü araştırmaya göre, bahçe işleriyle uğraşmak, balık tutmak, yürüyüş yapmak ya da bisiklet sürmek gibi hafif-orta seviyeli egzersizler bile kalbi koruyor.

Haftada 4 saat bu gibi aktivitelerde bulunan 65 yaş üstü deneklerde kalp-damar hastalıklarından ölüm riskinin yüzde 54'e kadar azaldığı tespit edildi.

Kardiyoloji kongresinde sunulan bu araştırma ve raporlar İtalyan basınında "Tembellikten yılda 5 milyon kişi ölüyor", "Ölümüne tembeller: Yılda 5 milyon kişi 'katil divan' kurbanı oluyor" gibi başlıklarla yer aldı.