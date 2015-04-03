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Yaşam
Deutsche Welle

Yılda 41 bin ton tavşan eti yiyorlar

Alman tavşan üretimi sanayii tarafından açıklanan verilere göre Almanlar, çoğu Paskalya’da olmak üzere yılda 41 bin tondan fazla tavşan eti yiyor. Hayvan hakları örgütleri ise tepkili.

03 Nisan 2015 15:40


Almanların bu kadar fazla tavşan eti yemesi, hayvanları koruma örgütlerinin tepkisini çekti.

Örgütlere göre, et üretiminde kullanılan diğer hayvanların aksine, çok az sayıda Almanın, eti için yetiştirilen tavşanların beslenme koşulları konusunda endişesi var.

Çoğu meraklısı tavşanın nasıl beslendiğinden bihaber. Oysa daha önce çok sayıda hayvan koruma örgütü ya da bazı politikacılar endüstriyel domuz ve hindi çiftlikleri yüzünden başlatılan protesto kampanyalarına katılmıştı.

Almanya'daki PETA ve benzeri kuruluşlar, eti için beslenen tavşanların çoğunun küçük kafeslerde tutulduğunu ve bunun tavşan gibi grup halinde yaşayan hayvanlar için eziyet olduğunu bildirdi.

Gruplar ayrıca, Çin ve Doğu Avrupa'dan ithal dilen tavşan etinin standartlarını da sorguluyor.

Almanya'da her yıl yenen 41 bin ton tavşan etinin üçte biri Paskalya yortusu sırasında sofraya geliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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