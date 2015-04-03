Yılda 41 bin ton tavşan eti yiyorlar



Almanların bu kadar fazla tavşan eti yemesi, hayvanları koruma örgütlerinin tepkisini çekti.

Örgütlere göre, et üretiminde kullanılan diğer hayvanların aksine, çok az sayıda Almanın, eti için yetiştirilen tavşanların beslenme koşulları konusunda endişesi var.

Çoğu meraklısı tavşanın nasıl beslendiğinden bihaber. Oysa daha önce çok sayıda hayvan koruma örgütü ya da bazı politikacılar endüstriyel domuz ve hindi çiftlikleri yüzünden başlatılan protesto kampanyalarına katılmıştı.

Almanya'daki PETA ve benzeri kuruluşlar, eti için beslenen tavşanların çoğunun küçük kafeslerde tutulduğunu ve bunun tavşan gibi grup halinde yaşayan hayvanlar için eziyet olduğunu bildirdi.

Gruplar ayrıca, Çin ve Doğu Avrupa'dan ithal dilen tavşan etinin standartlarını da sorguluyor.

Almanya'da her yıl yenen 41 bin ton tavşan etinin üçte biri Paskalya yortusu sırasında sofraya geliyor.